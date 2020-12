Jessica Franceschetti, la FOTO in lingerie trasparente è da censura

Duro colpo per i follower di Jessica Franceschetti: la sua foto è a rischio censura. Nociva per i deboli di cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti ha sicuramente fatto per l’ennesima volta centro: il primo piano ha stregato i suoi follower, che sono ormai oltre un milione. Lo scatto è stato subito boom di like – seppur postato solo qualche ora fa – e fonte di commenti, tutti innamorati dello sguardo sensuale e dal seno prosperoso che l’influencer mostra con orgoglio. In questo ultimo scatto, l’influencer ha postato un primo piano in lingerie: la bralette in pizzo nero è trasparente e quindi non nasconde il seno prosperoso. Tuttavia, scorrendo il suo profilo è facile vedere come Jessica ami particolarmente la lingerie in pizzo, sono diverse le foto in bralette di vari colori, rosso, bordeaux, rosa, verde…insomma, certamente sa come sedurre. Si sa, il pizzo scatena una forte sensualità, una carica erotica notevole.

LEGGI ANCHE->Letizia Ortiz: Regina di stile. L’outfit regale che ammalia tutti – FOTO

Jessica Franceschetti, le richieste assurde dei follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica non ha mai nascosto la passione per lo sport, in particolare il calcio. Inoltre, ha un dono che diciamolo non è per tutti, ossia i palleggi. Una settimana fa la giovane ha postato un video sexy mentre palleggia, sexy perché in costume con tanto di curve in mostra. Uno scenario bollente che ha dato sfogo a tanti commenti, uno di questi dichiara che più dei palleggi è lei a catturare l’attenzione, il pallone passa in secondo piano. Tra gli apprezzamenti, doppi sensi a gogo spunta una richiesta singolare: Una foto con la maglia della Juventus quando ce la farai vedere?

LEGGI ANCHE->GF Vip, la decisione di Francesco Oppini e le sue lacrime insieme a Tommaso Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Un commento da cui è partito un dibattito, chi allude alle prodezze della società calcistica quando sullo stadium saranno esposti gli scudetti reali e no quelli rubati a chi invece risponde con la massima schiettezza: meglio senza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter