L’Eredità, clamoroso Cannoletta eliminato, poi accade l’impensabile

Massimo Cannoletta, il super campione de L’Eredità con le sue performance stupisce ancora. Sembrava che la sua corsa fosse finita e invece stupisce ancora

Massimo Cannoletta è uno degli uomini più seguiti in tv. È il super campione de L’Eredità che da circa un mese, con la vittoria di 27 puntate, tiene in collati i telespettatori stupendo giorno dopo giorno per le sue performance sempre vincenti.

Una corsa avvincente la sua che lo ha portato a raggiungere un montepremi che supera i 200 mila euro. Il divulgatore salentino piace e anche tanto. Per ben due volte ha cercato di uscire dai giochi ma non è così.

Ha fatto discutere, infatti, la sua risposta appositamente sbagliata, nonostante sapesse quale fosse la corretta, per dare spazio all’altro concorrente, Tommaso, di andare fino alla ‘ghigliottina’, lui che era stato molto bravo e fino a quel momento aveva risposto in modo corretto a tutto.

Un gesto che Insinna ha apprezzato e celebrato, lanciando un plauso a colui che il presentatore stesso ha rinominato il “Google vivente”.

Ma ci sono stati poi degli altri gesti che hanno cambiato le carte in tavola. Vediamo cosa è successo.

L’Eredità, le sorti di Cannoletta: ecco cosa succede

A L’Eredità Cannoletta resta ancora in gioco. Sì avete capito bene. La sera della risposta sbagliata per favorire Tommaso il piano è andato storto. Al gioco finale è arrivata Francesca e dunque ieri sera Massimo è tornato in trasmissione.

È qui che è successo del clamoroso. È stato sconfitto da Karen nel gioco prima del “triello”, questa volta per davvero e non perché lui abbia favorito la sfidante. Cannoletta è così eliminato. Ma nonostante questo è successo l’impensabile.

Massimo Cannoletta sarà ancora in gara. Per regolamento il concorrente che ha partecipato a sette ghigliottine consecutive ha diritto a un bonus. Il super campione continuerà a giocare a L’Eredità.

“Non è un arrivederci ma un ciao – ha detto Insinna – Come nei videogiochi si ottiene dopo 7 ghigliottine una vita, con la possibilità di ritornare”. Ecco che presto lo rivedremo, non sappiamo quando ma Cannoletta ci sarà ancora.

