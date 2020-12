Tragico incidente sulla tangenziale, tre veicoli coinvolti: muore ragazzo di 25 anni

Un giovane corriere di 25 anni è morto nella mattinata di ieri in un incidente consumatosi lungo la tangenziale nord a Mantova.

Tragedia a Mantova, nella tarda mattinata di ieri, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale nord. Stando ad una prima ricostruzione, un tir ha invaso, per cause ancora da accertare, la corsia opposta della tangenziale, schiantandosi contro un furgone, alla guida della quale si trovava la vittima. Il tir è stato poi centrato in pieno da un Suv che si trovava alle spalle del furgone condotto dal giovane. Per il giovane conducente, all’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Ferita, invece, la donna alla guida del Suv, mentre è rimasto illeso il conducente del mezzo pesante.

Mantova, incidente sulla tangenziale nord: giovane corriere perde la vita, ferita una donna di 53 anni

Un morto ed un ferito, questo il drammatico bilancio dell’incidente consumatosi nella mattinata di ieri, giovedì 3 dicembre, sulla tangenziale nord a Mantova. A perdere la vita un giovane corriere di nazionalità romena di soli 25 anni. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, un camion, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe sbandato e finendo nella corsia opposta si sarebbe schiantato contro il furgone alla guida del quale vi era la vittima. Subito dietro al corriere si trovava un Suv, condotto da una 53enne che non è riuscita ad evitare l’impatto con il tir. Il furgone della vittima è rimasto schiacciato tra il mezzo pesante e il guardrail.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per il 25enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. La donna alla guida del Suv, rimasta ferita ed intrappolata nell’abitacolo, è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso, ma sotto choc, come riporta Fanpage, il conducente del tir.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita al giovane corriere e accertare le cause che hanno fatto sbandare l’autoarticolato. Il conducente del tir, riferisce Fanpage, è stato sottoposto agli esami per verificare se si trovasse alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Il tratto stradale interessato è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata.

