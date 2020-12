Maradona. Inizia la battaglia per il suo patrimonio. Chi sono gli eredi

Maradona. E’ morto da neanche dieci giorni e già sta iniziando la battaglia legale per accaparrarsi il suo patrimonio, tra figli riconosciuti e illegittimi

E’ morto il 25 novembre scorso il calciatore Diego Armando Maradona. Una carriera strabiliante che negli anni lo ha portato ad accumulare un cospicuo patrimonio. Ammonterebbe a circa 75 milioni di dollari il valore economico dei suoi beni ma si pensa sia molto di più. Tanti immobili e poca liquidità da dividere tra i suoi eredi. Cinque case in Argentina, diverse automobili, averi ancora non ben individuati a Dubai, un hotel a L’Avana, proprietà in Italia, un pastificio in Venezuela, aziende in Cina e tanti regali di lusso. Non sarà facile risalire ad una cifra certa.

Maradona ha cinque figli legalmente riconosciuti ma ci sarebbero altre sei persone che, da anni, chiedono di avere diritto a tale “titolo”. Dalma Nerea e Giannina sono nate dal matrimonio con El Pibe de oro eClaudia Villafañe (sposata nel 1989 e dalla quale ha divorziato nel 2004). Diego Armando Jr. Sinagra è in realtà il suo primogenito, nato nel 1986 dalla relazione con Cristiana Sinagra e riconosciuto ufficialmente nel 2007. Da Valeria Sabalain, cameriera di un ristorante italiano in Argentina, ha avuto Jana (nata nel 1995), riconosciuta però solo nel 2008. Da Veronica Ojeda ha avuto Diego Fernando, nato nel 2013.

Tra gli altri 6 casi di persone che adducono di essere i figli di Maradona, spicca il caso di Santiago Lara. Nato nel 2001, figlio di una modella ( Natalia Garat ) morta di cancro a soli 23 anni, ha chiesto tramite il suo avvocato la riesumazione del cadavere dell’ex calciatore per addurre una prova del Dna.

Una ragazza di 24 anni, Magalì Gil è stata adottata. Solo l’anno scorso la madre biologica ha rivelato che il padre biologico fosse Maradona. Anche lei avanza istanza di riconoscimento.

