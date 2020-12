Maria Teresa Ruta confessa: “Vorrei condurre Domenica In”. Mara Venier la zittisce

Maria Teresa Ruta, concorrente del Gf Vip, ha rivelato ai suoi compagni del sogno di condurre Domenica In. Arriva la risposta secca di Mara Venier: “C’è la fila!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Domenica In è sicuramente uno dei programmi di punta di Rai 1. Attualmente, dopo svariate edizioni che stentavano a decollare, in termini di share, la trasmissione va a gonfie vele grazie alla conduzione di Mara Venier. La presentatrice, che per diverso tempo è stata lontana dalla Rai, ha nuovamente riportato Domenica In al successo che merita.

Tuttavia, essendo questo l’ultimo anno per Mara, c’è già chi è pronto a rubarle lo scettro di “Regina della Domenica”: Maria Teresa Ruta, come confessato agli altri concorrenti del Gf, sarebbe ben felice di prendere il suo posto. Ma la risposta della Venier non ammette repliche.

LEGGI ANCHE> Maria Teresa Ruta e le avances sessuali: “Era un uomo potente, mi disse di spogliarmi”

Maria Teresa Ruta: la replica di Maria Venier è categorica

Sono in molti a voler prendere il posto di Mara Venier, la fortunata presentatrice di Domenica In. Il programma, che grazie alla sua conduzione ha guadagnato in termini di ascolti, è alla ricerca di una nuova guida per il prossimo anno. La Venier, infatti, ha annunciato il proprio ritiro dalla tv.

Nella casa del Gf Vip, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad alcune confidenze circa la trasmissione. Parlando con Cristiano Malgioglio ed Elisabetta Gregoraci, la Ruta ha ricordato i tempi in cui conduceva La Domenica Sportiva: “Ho vinto cinque Telegatti, ero la donna dell’anno, era una cosa incredibile“.

E, in merito a Domenica In, Maria Teresa non ha nascosto il proprio sogno nel cassetto, ossia quello di condurre l’affermata trasmissione di Rai 1. Tuttavia, ha aggiunto la Ruta, finché c’è Mara Venier, le speranze per lei si annullano.

E la bionda conduttrice, che non poteva esimersi dal replicare, ha zittito la concorrente in men che non si dica.

LEGGI ANCHE> Mara Venier: un fiume di lacrime e ricordi, il post che ha commosso il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

“Me sa’ che c’è la fila“, ha commentato ironicamente Mara, che ha quindi voluto mettere in chiaro chi è che comanda nella trasmissione. Tuttavia, la Venier ha in seguito aggiunto: “Ti adoro“. Chissà se il sogno di Maria Teresa si avvererà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.