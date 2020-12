Martina Stella, sexy in rosso sfida l’uomo ragno – FOTO

La bellissima attrice ha pubblicato una serie di scatti seducenti in cui posa insieme all’Uomo ragno. Che messaggio ha voluto lanciare?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Sempre più bella Martina Stella e molto amata dal pubblico Instagram che è spesso incuriosito dai suoi scatti e dai post in cui mostra se stessa.

Attrice di successo, mamma e moglie. Martina Stella è ormai una donna realizzata e attraverso i social fa conoscere molti aspetti di sè che non sempre trapelano davanti alla cinepresa.

Ricordiamo il suo volto in molti film di successo sia sul piccolo schermo che al cinema come ‘L’ultimo bacio’, ‘Un’estate ai Caraibi’, ‘Sapore di te‘ o in tv alcuni film o fiction di successo come ‘Piper‘ e ‘Tutti pazzi per amore‘. L’ultimo progetto a cui ha preso parte è ‘Lockdown all’italiana‘ un film di Enrico Vanzina, all’esordio dopo la morte del fratello Carlo.

Martina è una Spider girl