Matthaus: “Maradona mi voleva a tutti i costi, mi arrivò una valigia di soldi”

L’ex campione dell’Inter racconta un retroscena che nessuno sapeva su Maradona che lo voleva in squadra con lui

Diego Armando Maradona ha avuto tanti scontri in campo, molti cruenti anche perchè a quei tempi le regole erano diverse da oggi. Il metro di giudizio degli arbitri era più favorevole ad un gioco maschio rispetto al calcio che si gioca da oltre 15 anni a questa parte. Non a caso, Maradona risulta ancora essere nettamente il giocatore che nella storia dei mondiali di calcio ha subito più falli. Tuttavia, non tutti usavano maniere al limite della correttezza. Tanti campioni hanno saputo affrontare Diego senza superare certi limiti e ne sono venute fuori belle sfide. Uno degli avversari più corretti affrontati dal Pibe de Oro è stato senza dubbio Lothar Matthaus.

Leggi anche > Maradona, è guerra per l’eredità

Maradona e la corte del Napoli per Matthaus

Quando si incrociavano sui campi, a Matthaus veniva sempre affidata la marcatura di Maradona. Diego ha potuto, così, constatarne le qualità e quando a Napoli c’era da prendere un grande centrocampista, Diego indicò Lothar come sostituto ideale. A rivelarlo è il tedesco ai taccuini del Corriere dello Sport, ricordando il fuoriclasse argentino: “Ci conoscevamo da poco, ma Diego inviò una delegazione da Napoli a Monaco”, ha dichiarato Matthaus. “Eravamo in un ristorante italiano a Solln, che in realtà era chiuso il sabato, ed era stato aperto appositamente per quella riunione segreta. Quando sono rientrato da Colonia, alle 21, quattro italiani e una valigetta aspettavano me e il mio agente”. La valigetta conteneva 1 milione di marchi, cifra necessaria per convincere il forte centrocampista tedesco. Tuttavia, Matthaus rifiutò, non se la sentì di lasciare la Germania in quel momento:

Leggi anche > Maradona, la chat segreta

“I dirigenti del Napoli mi hanno mandato i saluti di Diego. Mi chiesero di firmare con quel dono di un milione di marchi: quei soldi erano tre volte superiori allo stipendio che guadagnavo al Bayern. Rifiutai: ma quel gesto di Diego per me è stato davvero molto importante”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter