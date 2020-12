Olivia Palladino, chi è e cosa fa la compagna di Giuseppe Conte

Sapete chi è la compagna del premier? Oliva Palladino e la sua vita privata: dalla famiglia fino al lavoro

Oliva Palladino è sulla bocca di tutti negli ultimi giorni. La compagna del premier Giuseppe Conte ha ricevuto diversi attacchi su vari fronti.

Prima per via del presunto uso della scorta per evitare le domande de Le Iene con la conseguente indagine sul premier, poi la storia dell’hotel di famiglia con il programma per Capodanno.

Come ha sottolineato Il Messaggero sul sito del Grand Hotel Plaza di proprietà del padre della compagna di Conte di cui Olivia è “editorial manager”, campeggia la locandina per le festività di fine anno con tanto di prezzo per il cenone. Pagina che poi è stata “modificata” in quanto risulta non trovata.

Insomma al premier arrivano delle altre belle grane, come se quelle della pandemia non bastassero già. Tutti nominano e parlano della sua compagna, ma chi è veramente Olivia Palladino?

Olivia Palladino, tutto sulla compagna del premier

Olivia Palladino da quando è stata paparazzata insieme al premier Giuseppe Conte non ha più pace. Il premier non ha una first lady ma una fidanzata ufficiale sì ed è proprio lei. La biondissima donna di 40 anni che ha rubato il cuore di uno degli uomini più potenti e influenti in Italia.

Di lei non si sa molto perché è una donna molto riservata e non è iscritta ai social. Preferisce rimanere lontana dai riflettori e continuare a fare il suo lavoro, al fianco del padre Cesare nella gestione dell’hotel molto lussuoso, il cinque stelle di Via del Corso. La mamma è invece Ewa Aulin, attrice e cantante svedese, abbastanza famosa in passato per via della sua partecipazione a diversi film italiani.

Di certo è più giovane di Conte di ben 15 anni ma è già mamma. Ha infatti una figlia adolescente, Eva. La Palladino avrebbe in comune con la moglie di Conte Valentina Fico, da cui ha avuto il figlio Niccolò di 11 anni, l’età decisamente più giovane e la chioma bionda.

Secondo alcuni rumors Conte e Olivia si sarebbero conosciuti proprio a scuola, durante una riunione con i professori dei loro figli.

