Ornella Muti, eleganza sui tacchi: fascino intramontabile – FOTO

Ornella Muti, nonostante il trascorrere degli anni, conferma classe e fascino senza eguali: elegantissima sui tacchi su Instagram

Un’attrice storica e unica nel panorama italiano, una carriera lunghissima e costellata di premi e una bellezza che l’ha resa, negli anni 70, 80 e 90 una delle icone sexy più amate dagli italiani. A fine anni 90, addirittura, fu decretata da una rivista come la donna più bella del mondo. In una parola, Ornella Muti. La carta d’identità oggi recita 65 anni per lei, ma nonostante il trascorrere del tempo parliamo di una donna ancora bellissima ed estremamente piacente. Molto seguita sui social, dove non mancano i siparietti divertenti con la figlia, Naike Rivelli. E con un fascino che ci ricorda tanto l’Italia di alcuni anni fa. Intramontabile, inimitabile.

Ornella Muti, ‘passerella’ al Maurizio Costanzo Show: elegantissima e seducente come sempre

Su Instagram, uno scatto che ci conferma tutta l’eleganza e la classe di cui è capace. La sua ultima apparizione al Maurizio Costanzo Show, dove si è presentata con un sobrio ed elegantissimo completo blu raso. Ornella appare in piedi, intenta in una sorta di vera e propria ‘passerella’, che ce la mostra in tutta la sua bellezza, ancora adesso.

Elegantissima e sui tacchi, bellezza raffinata e sensuale anche con gli occhiali. Il solito magnetismo inconfondibile e che l’ha resa famosa in tutti questi anni.

