Il parere degli esperti: perché i cani piegano la testa quando gli parliamo

Vi è mai capitato di vedere il vostro cane piegare la testa quando gli parlate? Un team di esperti ha provato a spiegare il perché di questa abitudine

I nostri amici a quattro zampe, secondo gli studi condotti dagli esperti, sono molto più intelligenti di quanto potremmo pensare. Per istituire un paragone con i bambini, il cane può sviluppare una capacità di linguaggio pari a quella di un bambino di due anni. Ovviamente, il tutto in termini di comprensione: ebbene sì, il nostro animale preferito è in grado di capirci, a patto che lo alleniamo correttamente.

Gli studiosi ci suggeriscono, nell’addestramento, di utilizzare con il cane parole molto semplici, legate al contesto concreto. Nessun termine astratto, dunque, ma vocaboli strettamente connessi al suo mondo: pappa, ciotola, pallina… In questo modo, si può instaurare un vero e proprio dialogo con il nostro amico a 4 zampe.

Inoltre, gli esperti hanno fornito una spiegazione circa un’abitudine assai frequente del cane.

Perché il cane piega la testa? Il parere degli esperti

Avete mai notato che, quando parlate al vostro cane, questo tende, il più delle volte, ad inclinare la testa da un lato, come se vi stesse ascoltando? Gli esperti hanno studiato a lungo questo gesto dell’animale, dandone 3 possibili spiegazioni.

Potrebbe trattarsi di un espediente utilizzato dal nostro amico peloso per sentirci meglio. Quando il cane, dunque, sente dei suoni a lui sconosciuti, piega la testa per tentare di capire da dove provengono.

Ma un’altra linea di pensiero focalizza l’attenzione non sull’udito, ma sulla vista del cane. I nostri animali da compagnia, infatti, inclinerebbero la testa per avere una visuale migliore. Il muso dell’animale, quindi, gli impedisce di avere una visuale completa, che il cane tenta di raggiungere piegando la testa.

L’ultima ipotesi è che il cane inclini la testa verso l’emisfero che sta adoperando in quel momento. Secondo gli studi condotti, l’animale utilizza solo la porzione destra del cervello per elaborare il nostro linguaggio: dunque, questa sua abitudine si ricollega proprio allo sforzo di comprenderci a pieno.

Qualunque sia la spiegazione corretta, di certo non servivano studi ad attestarci l’incredibile intelligenza dei nostri amici a 4 zampe. Vivendoli quotidianamente, riusciamo ad instaurare con loro un rapporto speciale, sentendoci perfettamente compresi.

