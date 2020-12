Perché si confondono i nomi dei figli? La risposta da uno studio

Scopriamo perché si confondono i nomi dei figli: una ricerca dà la risposta a questa domanda piuttosto comune tra i genitori

Perché si confondono i nomi dei figli? Può capitare e anzi è qualcosa di più comune di quanto si pensi. Succede anche nel caso dei nomi dei fratelli o delle sorelle o dei nipoti. Ma qual è il motivo che ci induce a confondere i loro nomi? La risposta arriva da una ricerca che ha intesi fare luce su questa confusione.

L’esito di questo studio è davvero splendido. È probabile che nel momento in cui qualche familiare confondeva il nostro nome magari con quello di un qualche nostro parente non ci ha fatto piacere. Anzi è possibile che ci abbia dato un certo fastidio o comunque di imbarazzo. È come se forse il suo nome significasse anche che la persona che l’ha pronunciato lo preferisse a noi. Ma sarà veramente così o il significato è in realtà un altro?

Perché un genitore confonde il nome dei figli? La spiegazione di questo fenomeno