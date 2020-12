Quanto camminare per perdere 1 kg? Trucchi e dritte su come dimagrire!

Il Natale ormai è vicino e si avvicinano anche le abbuffate che mettono in serio pericolo il nostro peso forma. Quale occasione migliore per camminare o correre per perdere qualche chilo?

Camminare rappresenta un’attività aerobica di intensità media che non comporta né traumi né urti ed è quindi ideale anche per chi è in forte sovrappeso. Questo tipo di attività può aiutare a tonificare il cuore, a migliorare la propria salute cardiovascolare, a modellare cosce, braccia, glutei e spalle, oltre che ad eliminare lo stress che si è accumulato.

Solitamente, però, questo tipo di attività viene fatta in modo sbagliato. Per avere il massimo dei benefici dalla camminata, dovete seguire alcune semplici regole. Innanzitutto, è consigliabile camminare in salita per poter bruciare calorie e grassi.

Aumentando il carico di lavoro con la pendenza, si può bruciare fino al 40% di calorie rispetto alla camminata in pianura. Le salite, inoltre, consentono di lavorare bene sulla muscolatura dei glutei e non solo. Quando si fa una salita, viene attivato anche il core che è la muscolatura che dà il sostegno alla colonna vertebrale.

Quando si parla di camminata veloce, si intende una camminata che va da una velocità dai 5 ai 6 km/h. Viene da sé che, però, la velocità di cammino dipende dall’altezza, dall’età e dalle salite.

LEGGI ANCHE –>Come curare e prevenire le rughe: metodi fai da te per una pelle perfetta

Come camminare per dimagrire: fate caso alla postura!

Per camminare in modo da dimagrire dovete innanzitutto fare caso alla postura. Camminate a testa alta e con le spalle all’indietro. Tenete lo sguardo dritto davanti a voi e mantenete il mento orizzontale a terra. Volete aiutarvi da soli? Camminate come se foste un ballerino. L’ideale è riuscire a fare 23 passi in 20 secondi.

È molto importante anche indossare delle scarpe da ginnastica di qualità senza il rischio di avere problema alla colonna vertebrale. Mentre camminate, poi, usate le braccia con maggiore velocità perché, così facendo, riuscirete a mantenere un ritmo sostenuto.

Usando le braccia mentre camminate, potete anche allenare gli addominali obliqui mantenendo una vita sottile.

Per ottimizzare il lavoro muscolare, poi, di fondamentale importanza poggiare il piede nel modo giusto. Il tallone dovete poggiarlo bene a terra, srotolando tutto il piede per poi spingervi in avanti con l’aiuto delle dita del piede.

Cominciate con delle salite piccole, per poi procedere con quelle più difficili.

Quanto camminare per perdere 1 kg?

Un chilo corrisponde solitamente a 7000 kcal circa. Di conseguenza, per perdere 1 kg di peso camminando bisogna camminare per 39 ore a ritmo moderato, 23 ore a ritmo intenso, 19 ore camminando in salita.

Per quanto riguarda, invece, la corsa, per perdere un 1 kg dovete fare una corsa di 16 ore a ritmo blando, 14 ore a ritmo moderato e 7 ore a ritmo intenso.

Anche l’alimentazione ovviamente ha la sua importanza. Evitate cibi fritti, bibite gassate, cibi confezionati e snack preconfezionati.

Preferite le verdure, la frutta e moderate l’assunzione del pane. Fate attenzione al condimento: non esagerate con l’olio e con il sale. Vedrete che i risultati saranno visibili sin da subito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter