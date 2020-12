Rosalinda: al Grande Fratello rischia la squalifica, il motivo

Rosalinda rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello: la sua frase non è piaciuta agli autori che stanno analizzando la questione

Mai fare arrabbiare gli autori del Grande Fratello, ogni frase o parola detta fuori posto potrebbe fare scattare la squalifica del concorrente. Rosalinda, Adua per la televisione, rischia l’eliminazione poiché durante una discussione ha usato un termine non consono al contesto. La donna, parlando con Dayane e Selvaggia, si è lasciata sfuggire una frase tutt’altro che felice in riferimento alle persone disabili. Che decisione prenderà Alfonso Signorini al riguardo ?

Grande Fratello, cosa ha detto Rosalinda?

E’ difficile vivere nella casa del Grande Fratello, specie per tutte le regole che bisogna rispettare. Le telecamere sono sempre puntate addosso ai concorrenti, che in determinate situazioni si dimenticano di essere sotto i riflettori e si lasciano scappare qualche parola di troppo e fuori luogo. Succede spesso, ma d’altronde anche i partecipanti sono essere umani e non potrebbe essere altrimenti. Ma che cosa ha detto Rosalinda? Mentre Dayane Mello consigliava a Selvaggia di stare accanto all’attrice laddove quest’ultima venisse eliminata dal pubblico, Rosalinda se ne è uscita dicendo:” Non ho bisogno di nessuno. Sta cosa che sembro handicappata, basta!”.

Intanto il pubblico e i suoi fan fanno il tifo per lei da fuori. L’attrice dopo il primo periodo si è lasciata andare ed ora riesce ad essere veramente se stessa. Adua è soltanto un ricordo, oggi esiste solo Rosalinda.

