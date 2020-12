Sara Croce, in intimo sul letto sfoggia tutta la sua bellezza – FOTO

Sara Croce, in intimo sul letto sfoggia tutta la sua bellezza. La meravigliosa Madre Natura ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce è una delle influencer più amate del mondo del web. Diventata famosa grazie a Miss Italia nel 2017, è stata presa per fare la bella Madre Natura di Ciao Darwin nel celebre programma condotto da Paolo Bonolis. E non è finita qui: è stata presa come Bonas in Avanti un Altro, e lì la sua carriera è davvero decollata. Tutti sono andati a cercare il suo nome su Instagram per seguirla e ogni giorno ha sempre più followers che la seguono con passione e con affetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Su Instagram ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno con passione e con affetto, in tanti che le raccontano come l’hanno conosciuta e quando hanno cominciato a seguirla. “Ti ho vista per la prima volta a Ciao Darwin e mi sono subito innamorato di te, mi hai colpito immediatamente a differenza di tutte le altre Madri Natura che sono passate per di lì. Ho cominciato a seguirti e non ti ho mollata più. Sei di una bellezza devastante, resto senza fiato ogni volta che ti guardo, il mio sogno è quello di incontrarti e dirtelo dal vivo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

D’altronde Sara è davvero bellissima e le foto sul suo profilo Instagram ne sono la prova.