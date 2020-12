Sara Quattrociocche è una delle influencer maggiormente in ascesa su Instagram di recente, sensualità alle stelle e lato B in bella mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Su Instagram, c’è una influencer che nelle ultime settimane sta scalando rapidamente le classifiche di gradimento degli utenti. Parliamo di Sara Quattrociocche. 28 anni, romana, non ha ancora sfondato nel mondo dello showbusiness ma di questo passo crediamo sia solamente questione di tempo. Come si può facilmente e rapidamente intuire dal suo profilo, la cifra stilistica di Sara si caratterizza per scatti particolarmente audaci, in cui le sue curve, spesso senza veli o quasi e il suo fisico slanciato la fanno da protagonisti. Una bellezza verace che guadagna sempre più followers e che, ne siamo sicuri, anche voi troverete irresistibile. Andate a pagina successiva per scoprire lo scatto piuttosto osé di quest’oggi…

Sara Quattrociocche, il lato B fa girare la testa: il perizoma quasi scompare