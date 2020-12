Schiarire macchie viso con bicarbonato e altri rimedi naturali!

Sono molte le persone che sviluppano delle fastidiose macchie sul viso. Questo inestetismo può essere causato da diversi fattori. Andiamo a scoprire come risolvere questo problema con rimedi naturali.

Possono essere diverse le cause delle macchie sul viso. Possono essere la spia di malattie croniche di reni, fegato, tumori oppure essere causate da reazioni allergiche o dermatiti, ecc.

La cosa migliore è sempre fare prevenzione. In che modo? Bevendo molta acqua e proteggendosi dal sole. Evitate di esporvi nelle ore più calde, consumate tante verdure fresche e molta frutta perché ricche di sali minerali e di frutta.

Metodi naturali per risolvere il problema

Le macchie sul viso possono essere schiarite con alcuni rimedi naturali. Potete usare, ad esempio, il succo di limone appena spremuto. Si tratta di un ingrediente fondamentale per disinfettare e per donare luminosità alla pelle. È importante, però, assicurarsi prima di non essere allergici.

Usatene poche gocce la sera, prima di andare a dormire. Vedrete che ci sarà un netto miglioramento delle macchie scure e delle lentiggini. Volendo, potreste fare degli impacchi serali, realizzandoli con l’acqua distillata e l’acqua di rose al succo di limone.

Per schiarire le macchie del viso potete usare anche l’acqua ossigenata. Potete usare la comune acqua ossigenata, diluendola con un po’ di acqua. Questo metodo è consigliato soprattutto per le pelli marroni presenti soprattutto sulle mani e provocate da nicotina e invecchiamento.

Applicate l’acqua ossigenata prima di andare a dormire per diversi giorni, magari aiutandovi con un batuffolo di cotone, per vedere i primi risultati. Se notate che la pelle tende ad arrossarsi, mettete fine al trattamento.

Schiarire macchie viso con bicarbonato

Potete usare anche il bicarbonato di sodio, un vero e proprio alleato per schiarire le macchie del viso. In questo caso, dovete preparare un composto con l’acqua tiepida e il bicarbonato. Applicatelo sui punti dove serve e lasciate agire per 15 minuti e risciacquate.

Per schiarire le macchie anche l’aloe vera può rivelarsi molto utile. Si tratta di un idratante molto potente per la pelle. Aiuta a rigenerare la pelle e a contrastare l’acne cronica, andando a schiarire le macchie scure provocate dall’esposizione solare.

Il gel estratto dall’aloe lo potete usare dove serve per due al giorno. In alternativa, potete fare degli impacchi. Vedrete che le macchie miglioreranno e, in alcuni casi, addirittura scompariranno.

Anche le cipolle sono un rimedio molto efficace. Oltre ad essere molto ricche di vitamine C e zolfo, rappresentano un aiuto molto valido per rigenerare la pelle. Servono a levigare le rughe e le macchie, oltre che a combattere le imperfezioni della pelle. Strofinatele sulle parti dove è necessario e, poi, lavate le zone con acqua fredda dopo una decina di minuti.

Infine, potete usare l’aceto di mele per schiarire le macchie. In questo caso, dovete applicare l’aceto di mele sui punti dove serve. Fate agire per 20 minuti e, poi, sciacquate il tutto con acqua fredda. Asciugate la pelle con delicatezza con un asciugamano asciutto e morbido.

I rimedi non mancano. Ora sta a voi scegliere quella che più fa al caso vostro!

