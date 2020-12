Zodiaco, i segni che avranno più fortuna nel mese di dicembre

Quali segni zodiacali avranno più fortuna e vivranno un dicembre all’insegna delle grandi occasioni? Scopriamo chi chiuderà questo complicato 2020 con una svolta

Con l’arrivo di dicembre è sempre tempo di tirare le somme sull’anno passato e mai come in questo 2020 le persone si ritrovano a fare i conti con la stanchezza di aver vissuto un anno davvero complicato. Eppure secondo gli astrologi ad alcuni segni zodiacali questo ultimo mese dell’anno porterà delle novità e un pizzico di fortuna. Che sia in amore o in ambito lavorativo per questi sei segni dicembre sarà di buon auspicio. Scopriamo di chi si tratta.

I segni zodiacali che avranno più fortuna a dicembre

La prima parte del mese è ancora dedicata al Sagittario che inevitabilmente si ritrova nella lista dei segni che godranno di un bel dicembre. In particolare, oltre a focalizzarsi sui propri amori e dedicare loro del tempo, ci sarà modo per lui di divertirsi e di trovare quel briciolo di spensieratezza che per buona parte dell’anno non è riuscito a provare. Per la Bilancia invece dicembre potrà rappresentare il mese del grande amore, ma dovrà fare attenzione. Il suo spiccato spirito frizzantino attirerà la curiosità di diverse persone e non sarà semplice capire a chi rivolgersi, L’importante sarà dedicarsi a una sola persona in particolare, approfondendo il rapporto che potrebbe regalare grandi emozioni.

Per la Vergine sarà un mese di riflessioni e soprattutto il momento adatto per pensare alla propria persona. L’amore non intralcerà questo piano poiché la Vergine sarà decisa a porre se stessa al di sopra di tutto. Un po’ di egoismo ogni tanto può fare solo che bene. Per il Cancro non sarà semplice dover accettare che le tradizioni potrebbero subire delle modifiche, ma nonostante questo non si perderà d’animo e continuerà a portare nella vita di chi lo circonda energie positive e cercherà di diffondere tutto il suo spirito natalizio. Riceverà in cambio tutto l’amore che le persone provano nei suoi confronti e l’apprezzamento per esserci in qualsiasi circostanza.

Anche per i Gemelli sarà tempo di focalizzarsi su se stessi, soprattutto dopo un anno doloroso come quello passato. È tempo di ricevere finalmente una dose di fortuna e le occasioni per spiccare il volo non mancheranno. Una serie di eventi porterà a far capire a questo segno che ogni tanto è necessario porre in primo piano il proprio benessere.

Infine troviamo l’Ariete che sebbene stia lavorando da diverso tempo sulla propria stabilità si ritroverà a voler rimandare alcune importanti decisioni all’anno nuovo. Questo mese si dedicherà invece all’amore e alle persone care, che si prenderanno cura di lui.

