Skincare con la vitamina che rende la pelle più bella e più giovane

Tutte le donne desiderano una pelle giovane ed elastica. Per questo si è sempre alla ricerca di prodotti che possano aiutare a raggiungere l’obiettivo. Oggi ti proponiamo una vitamina estremamente benefica. Scopriamola nel dettaglio.

Avere un pelle sana e bella è tutt’altro che semplice. Innanzitutto il ruolo più importante lo gioca il fattore genetico. Dopodiché, è possibile mantenere la pelle elastica e giovane seguendo delle cure e delle indicazioni precise.

L’altro aspetto fondamentale è infatti quello di compiere una skincare giornaliera approfondita e con prodotti adeguati al tipo di pelle.

Per questo, oggi ti suggeriamo una vitamina estremamente benefica da inserire nella tua beauty routine.

Si tratta della vitamina B3, conosciuta anche con il nome di niacina. Si tratta di una vitamina in grado di porre rimedio a molti disturbi della pelle, donando elasticità.

Vediamo nel dettaglio perché i prodotti con vitamina B3 devono diventare un must nella tua cura quotidiana della pelle.

Vitamina B3: tutti i benefici per la pelle

Uno dei primi grandi benefici della vitamina B3 è la sua azione contro punti neri e acne. La vitamina va infatti a regolare la secrezione di olio naturale prodotto dalla pelle. In questo modo, se hai la pelle grassa, sarà una potentissima alleata.

Contemporaneamente, tiene sotto controllo anche la produzione di sebo. In questo modo impedirà l’accumulo di quest’ultimo così da non far generare i tanto odiati brufoli. Inoltre visto il suo forte potere antibatterico, contrasta la fuoriuscita dei punti neri, migliorando la congestione.

La vitamina B3 partecipa poi alla trasformazione di lipidi e glucidi, mantenendo la barriera idrolipidica sempre ben equilibrata. La barriera idrolipidica è il primo strato protettivo che il tessuto cutaneo possiede per ripararsi dagli agenti aggressivi esterni.

Una buona barriera idrolidipica mantiene all’esterno gli agenti nocivi come l’inquinamento ambientale e trattiene quelle buone. Quindi se soffri di pelle secca, desquamazione o rossore, questa vitamina farà al caso tuo!

Come se non bastasse, la niacina, aumenta l’energia cellulare, migliora la microcircolazione e di conseguenza crea una protezione antiossidante. La vitamina B3 va infatti a stimolare i fibroblasti nella produzione di collagene donandoti una pelle più soda ed elastica. Un toccasana contro gli inestetismi tipici dell’invecchiamento cutaneo.

Quindi, come abbiamo visto, gli effetti benefici della vitamina B3 per la pelle sono molti. Per questo, i prodotti che la contengono dovrebbero far parte della tua skincare giornaliera. Utilizzalo mattina e sera per avere dei risultati più efficaci e preferisci prodotti per la pelle a lunga azione come siero e crema viso.

La vitamina B3 inoltre, può essere assunta anche tramite il cibo. Vediamo in che modo.

Vitamina B3 nell’alimentazione

Esistono molti alimenti ricchi di vitamina B3 che possono essere facilmente reperibili al supermercato. Il fabbisogno varia sostanzialmente in base al sesso. Per gli uomini se ne consiglia una piccola quantità in più al giorno.

Ad ogni modo, assumere la vitamina B3 anche tramite l’alimentazione ti aiuterà ancora di più ad ottenere una pelle giovane e bella.

In più, se assunta attraverso il cibo, ha ulteriori effetti benefici per il tuo organismo. Favorisce la circolazione del sangue, aiuta nel processo digestivo e garantisce il corretto funzionamento del sistema nervoso.

I cibi in cui è presente la niacina sono principalmente le carni bianche e rosse, soprattutto quella di manzo e tacchino. Poi anche nel fegato di manzo e in alcuni pesci facilmente ottenibili come tonno, salmone, pesce spada e acciughe.

Per quanto riguarda altri alimenti, puoi trovare alti livelli di niacina nella crusca, nei formaggi, nel latte, nei cereali integrali, nelle arachidi e nel lievito di birra.

Frutta e verdura ne contengono poca, ti basterà però integrarle con i cibi appena elencati che ne sono invece ricchi.

Per contrastare gli inestetismi della pelle, inserisci la vitamina B3 quotidianamente nella tua skincare. In più, assumila anche tramite l’alimentazione poiché, come abbiamo visto, si tratta di cibi sani ed estremamente benefici per il tuo organismo.

