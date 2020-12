Tiziano Ferro, la rivelazione del grande cantante: “E’ mio fratello”…

Tiziano Ferro, protagonista di una rivelazione acclamata dal web: è mio fratello…queste le parole intrise di affetto pronunciate da Massimo Ranieri.

Massimo Ranieri, l’artista non necessita di alcuna presentazione: immenso, poliedrico, capace di portare avanti da solo uno spettacolo. L’artista ha debuttato su Rai Tre con lo show dal titolo “Qui e adesso” – così come il suo omonimo album – proprio ieri sera ed è stato un successo. Questo è quanto Ranieri suggerisce sui social; due ore fa ha infatti ringraziato i follower per gli ascolti ricevuti: “Siete stati in tanti ieri a seguire il mio nuovo show ‘Qui e adesso’ su Raitre: vi voglio davvero ringraziare per l’affetto che mostrate sempre nei miei confronti.” Lo show è stato posticipato di una settimana, la morte di Maradona ha colpito tutti e quindi si riteneva corretto rinviare: “Non era il caso ed è stato un gesto importante per dimostrare il nostro affetto sincero a un campione immortale” questo quanto rivelato dal cantante.

Tiziano Ferro è mio fratello, le parole di Massimo Ranieri sul cantante

Massimo Ranieri ha sempre mostrato affetto e stima nei confronti del collega Tiziano Ferro; uno dei primi a scoprire il potenziale del cantante di Latina. Un rapporto che si è costruito negli anni, infatti lo stesso Ranieri ha di recente dichiarato: “Con Tiziano Ferro al Festival di Sanremo è scoccata la scintilla. Lui spesso ha detto che dopo ‘Perdere l’amore’ ha deciso che quello del cantante sarebbe stato il mestiere della sua vita…Tiziano lo considero un mio fratellino ed è incredibile quello che lui sente per me”. Un affetto che si vede anche sui social, come gli auguri pubblici per i 40 anni di Tiziano Ferro, mesi fa. Ma non solo, Massimo Ranieri a fronte di quasi 51 mila follower, segue solo due profili ed uno di questi è proprio Tiziano Ferro (l’altro è Gianni Morandi, la cui stima reciproca è nota a tutti). Massimo Ranieri, molto sensibile a quello che lo circonda, ha manifestato tutta la sua tristezza per chi non può lavorare a causa dell’emergenza sanitaria e deve comunque fronteggiare le spese quotidiane.

“Oggi viviamo solo dei tremendi incubi a causa del Covid-19 e ci sembra di vivere un brutto sogno da quasi un anno…. Adesso sono speranzoso in attesa del vaccino che, come ha affermato il ministro Speranza, sarà gratis per tutti. Speriamo”.

