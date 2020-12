Tommaso Zorzi, le lacrime per l’addio a Francesco: “Mi ha insegnato tutto”. Ieri pomeriggio l’influencer ha saputo che l’amico ha scelto definitivamente di lasciare il programma

Francesco Oppini sembra determinato a lasciare la casa del Grande Fratello Vip e Tommaso Zorzi, suo compagno di avventura, è disperato all’idea di salutarlo e trascorrere i prossimi due mesi nella casa senza la sua vicinanza. Ieri pomeriggio quando Francesco gli ha fatto capire la sua decisione, Tommaso si è chiuso in primis nel suo silenzio, per poi sfogarsi invece con alcuni concorrenti nella casa, senza riuscire a trattenere le lacrime al pensiero di dover far a meno del suo amico.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi devastato dall’abbandono di Francesco Oppini

“Sono in quella fase in cui non riesco neanche a guardarlo, hai presente quando capisci di volere veramente bene ad una persona? Io sto così” ha rivelato Tommaso, tra le lacrime. “Mi manca già tantissimo, nessuno lo potrà mai sostituire. Entreranno nuovi concorrenti, legherò con loro, ma non sarà mai la stessa cosa, lui non può essere rimpiazzato. Voi non lo sapete ma lui la notte mi prende, mi abbraccia, stiamo anche un’ora così. E quando lui ha un incubo io mi giro e lo cerco, lui fa lo stesso con me. Abbiamo un rapporto veramente fisico, e quando mi verrà a mancare, mi verrà a mancare tutto“.

I concorrenti hanno provato a consolarlo, ricordandogli che ci saranno anche loro. “Lo so, ma non sarà lo stesso, con Francesco è un’altra cosa“.