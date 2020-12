Tragica Fatalità , muore giovane schiacciato da un furgone

Muore un ragazzino di dodici anni dopo essere stato investito da un furgone. Alla guida del mezzo un 35enne.

Un giovanissimo di dodici anni è morto travolto da un furgone mentre stava camminando sul bordo della strada dopo essere uscito da scuola a Cavriago paese in cui abitava con la famiglia.

Il tragico incidente è avvenuto nella frazione di Cella, sulla via Emilia, verso Parma nel primo pomeriggio di oggi. Il 12enne è stato travolto mentre stava attraversava la strada in un punto in cui non ci sono le strisce pedonali. La madre intorno alle 13:30, non vedendolo rientrare da scuola ha dato l’allarme alle forze dell’ordine denunciandone la scomparsa anche attraverso un annuncio sui social con tanto di foto segnaletica e la descrizione sugli indumenti indossati.

A colpirlo alla sprovvista è stata una Fiat Ducato, guidata da un 35enne. Sul posto si sono precipitati un’ambulanza e un’automedica per prestare i primi soccorsi. Trasportato d’urgenza a Reggio Emilia all’ospedale di Santa Maria Nuova il ragazzino è arrivato in gravissime condizioni e dopo poche ore è morto.

Altri tre gravi incidenti

A distanza di alcune ore dall’incidente mortale, intorno alle 7, un ciclista di 60 anni, a bordo di una bici elettrica, è stato colpito da una Fiat 600 guidata da un giovane di 24 anni, entrambi residenti a Reggio Emilia. L’uomo ha riportato un trauma cranico molto serio e attualmente è in prognosi riservata anche lui nell’ospedale di Santa Maria Nuova.

Altro incidente quest’oggi a Milano, in via Leoncavallo, zona Pasteur. La vittima colpita è in gravi condizioni. Si tratta di un 39enne dove alle 7:30 di questa mattina è stato investito da un suv e sbalzato per una decina di metri.

L’uomo è uno straniero che ha riportato una grave fattura al torace ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Niguarda dove ora è in gravi condizioni.

Sulla tangenziale nord di Mantova invece, nella giornata di ieri, c’è stato un altro gravissimo incidente dove un giovane di 25 anni ha perso la vita.

