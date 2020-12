Ufficiale, stadio Diego Armando Maradona: firmata la delibera

Stadio Diego Armando Maradona, arriva la delibera del comune di Napoli. L’impianto di Fuorigrotta intitolato al fuoriclasse

Lo stadio di Napoli non si chiamare più San Paolo, ora è ufficiale. In queste ore è arrivata la delibera dell’amministrazione comunale di Napoli che sancisce la denominazione, ossia Stadio Diego Armando Maradona. Un passaggio storico per l’impianto che ha trovato le resistenze del mondo ecclesiastico locale. L’impianto, nato come Stadio del Sole, fu intitolato a San Paolo che si dedicò a quella zona in particolare della città di Napoli. La spinta popolare, tuttavia, è stata più forte della questione religiosa. Del resto il Santo lascia il suo nome anche al noto ospedale di Fuorigrotta e a uno dei parchi più grandi dell’area flegrea, il Parco San Paolo.

Leggi anche > Matthaus e la richiesta indecente di Maradona

Napoli, ecco lo Stadio Diego Armando Maradona

Questa è la delibera approvata oggi a Napoli:

“Con una delibera approvata oggi lo Stadio è stato intitolato a Diego Armando Maradona. La delibera è stata proposta dal Sindaco Luigi de Magistris, dall’assessore alla toponomastica Alessandra Clemente e firmata da tutta la Giunta Comunale, che si è riunita a Palazzo San Giacomo. Poco prima della seduta di Giunta la Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina aveva approvato la proposta del Sindaco, dell’Assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente e della Giunta Comunale, di intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona con la denominazione Stadio Diego Armando Maradona”.

“In conclusione la delibera – approvata all’unanimità – sancisce “ intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona con la denominazione Stadio Diego Armando Maradona, subordinatamente all’autorizzazione del Prefetto della Provincia di Napoli, così come previsto dalla legge n.1188 del 23/6/1927 e dal Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica.”

Leggi anche > Maradona, la chat segreta

La giunta de Magistris nel 2017 aveva già fatto un altro passo ufficiale riguardo a Diego Armando Maradona che divenne, anche formalmente, cittadino di Napoli con la cittadinanza conferitagli appena tre anni fa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter