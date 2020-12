Un Posto al Sole anticipazioni 4 dicembre: Niko perde Jimmy? Quello che è accaduto di recente potrebbe compromettere il bellissimo rapporto che c’era tra padre e figlio

Franco non ha ricevuto delle buone notizie: Franco ha appreso con dolore che sua madre deve essere operata d’urgenza al cuore e così, con sua moglie Angela, ha deciso di partire per la Nuova Zelanda dopo al momento si trova la sua mamma. Bianca ha paura di non avere più accanto i suoi genitori e di non passare il Natale insieme a loro, ma i suoi nonni le promettono che tutto si risolverà presto e per il meglio.

Un Posto al Sole anticipazioni 4 dicembre: Patrizio si sente minacciato da Ilaria

Niko oramai è fuori controllo, nessuno riesce a mettere un freno ai colpi di testa del giovane avvocato. Com’era prevedibile, a fare le spese di questo comportamento è Jimmy, che soffre delle continue assenze di suo padre. Niko rischia di mettere a repentaglio il loro rapporto, un vero peccato visto il bellissimo legame che hanno sempre avuto in tutti questi anni che hanno passato insieme.

Rossella è molto felice di aver recuperato il suo rapporto con Patrizio e spera che le cose migliorino tra loro due. Patrizio però nasconde un segreto: è stato con Ilaria dopo di lei e ha paura che Rossella lo possa scoprire. Deve decidere se dirle la verità in proposito rischiando una crisi o tenerglielo nascosto per sempre.