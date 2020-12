Wanda Nara e la notte di fuoco con Maradona: “tremava tutto …”

Wanda Nara. Lady Icardi ha un trascorso con Maradona. A rivelarlo un’attrice argentina che rivela particolari piccanti

Mirtha Legrand, attrice e personaggio di spicco dello spettacolo argentino, ha rivelato un aneddoto piccante all’indomani della scomparsa dell’ex calciatore, Diego Armando Maradona. E’ fatto notorio che El Pibe de Oro non avesse freni davanti ad una bella donna. Di certo non ha saputo resistere nemmeno al fascino di Wanda Nara.

In un’intervista al quotidiano La Nacion, la Legrand ha rivelato un aneddoto che risale a parecchi anni fa, quando la showgirl non era ancora moglie e procuratrice sportiva di Mauro Icardi. Si svolse tutto nella zona della Costa Galaba. L’attrice e presentatrice argentina stava pranzando a Mar del Plata, quando una giovane ed intraprendente Wanda Nara le si avvicinò chiedendole di essere invitata al suo popolarissimo programma televisivo. La trasmissione in questione era Almorzando con las estrellas.

Wanda Nara. La notte di passione con El Pide de Oro

Mirtha Legrand la guardò stupita. Era al corrente che tra la ragazza e Maradona ci fossero già state delle uscite. Ha rivelato: “Fui testimone uditiva del loro incontro”. Alla richiesta di Wanda Nara rispose così: “Ma sei per caso quella che è stata con Maradona la scorsa notte? Non mi avete fatto dormire ieri”.

L’attuale lady Icardi e il compianto bomber argentino avrebbero passato una focosa notte di passione accanto alla camera d’albergo della Legrand. “Non sono riuscita a prendere sonno” – ha continuato a raccontare a La Nacion – “Ero nella suite presidenziale, vicina a loro. Era impossibile dormire per il baccano. Si muovevano i mobili, non so cosa stessero facendo. Tremava tutto. Questo racconto è vero e accadde tanti anni fa”.

A quanto pare Wanda Nara ha una vera e propria passione per i calciatori. Da maggio 2008 a novembre 2013 è stata sposata con l’attaccante della Sambenedettese, Maxi Lopez. I due hanno avuto tre figli: Valentino Gastón (nato il 25 gennaio 2009), Constantino (nato il 18 dicembre 2010) e Benedicto (nato il 20 febbraio 2012). Dal maggio 2014 è sposata con l’attaccante del Paris Saint Germain, Mauro Icardi. La coppia ha avuto due figlie: Francesca e Isabella.

