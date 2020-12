X-Factor, clamorosa gaffe di Mika fa arrabbiare Hell Raton

Ad X -Factor succede l’imprevedibile. Mika spiffera quello che non doveva su Hell Raton. Gelo in studio poi il rapper spiega tutto

X-Factor è seguitissimo quest’anno. Merito dei concorrenti ma anche ei bravissimi giudici e coach di questa edizione che sta quasi volgendo alla fine. Ieri sera è andata in onda la sesta, e penultima, puntata dei Live di X Factor.

Puntata avvincente che si è strutturata con due manche senza ballottaggio diretto. La somma dei voti del pubblico alla fine delle due manche ha decretato la scelta dei due concorrenti a rischio eliminazione.

Come sempre l’ultima parola è stata lasciata ai giudici. Con tre voti a favore ed uno contro, è stata Mydrama dover lasciare il talent. E proprio dopo l’eliminazione, durante l’Hot Factor non sono mancati i commenti.

È qui che Mika si è lasciato scappare qualcosa che non doveva. Si tratta di una rivelazione su Hell Raton che non l’ha presa bene. Qualcosa che lui evidentemente voleva tenere per sé ma che il cantante libanese ha spifferato.

X-Factor: Mika spiffera tutto, Hell Raton deve spiegare

Una vera e clamorosa gaffe quella fatta da Mika sul finire della puntata di ieri sera dedicata alla semifinale di X Factor 2020. Le sue parole hanno fatto indispettire Hell Raton.

Una notizia intima, diciamo, che il rapper e produttore discografico, voleva lasciare come tale e che invece ora tutta Italia lo sa.

Durante i l’Hot Factor Mika voleva consolare il giovane per via dell’eliminazione di Mydrama e così si è dedicato a spendere delle parole per il collega per consolarlo dopo la sconfitta ma anche per sottolinerare il buon lavoro fatto, non rendendosi conto però che quello che ha detto era troppo.

“Ha lavorato tanto anche quando era bloccato con il Covid” ha detto Mika e così in studio scende un attimo il gelo. Manuelito resta sorpreso più di tutti.

Hell Raton a sangue caldo non l’ha presa affatto bene e reagisce dicendo: “Noooo non lo sapeva nessuno! Ok, Mika ha appena fatto una gaffe!”.

Poi passa alla spiegazione specificando che ne periodo di preparazione delle ragazze tutto è stato fatto a distanza: “Io sono stato quarantenato” ammettendo che è stato “un percorso molto difficile”. Infine un ringraziamento ad Emma Marrone “che mi è stata particolarmente vicino” ha concluso il rapper.

