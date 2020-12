10 trattamenti di bellezza fai da te fare con l’olio di cocco

Preparare dei prodotti per la cura della pelle con ingredienti naturali è consigliabile perché si evita di andare a contatto con sostanze allergizzanti, tensioattivi chimici e conservanti che si trovano solitamente nei cosmetici in commercio. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come creare dei prodotti per la pelle con l’olio di cocco.

Per preparare dei cosmetici di solito servono pochi ingredienti. Tra i più utili c’è l’olio di cocco che, però, deve essere puro, senza additivi o profumazioni sintetiche. Questo olio ha delle proprietà emollienti e nutritive molto preziose.

10 trattamenti di bellezza da realizzare con l’olio di cocco

Si tratta di un olio molto versatile che può essere utilizzato per preparare un balsamo, una lozione per le mani oppure degli esfolianti. Ma non perdiamo tempo e scopriamo 10 trattamenti di bellezza fai da te all’olio di cocco.

Potete preparare uno scrub per il corpo allo zucchero e cocco. In questo caso, dovete prendere 1 bicchiere di zucchero di canna, 4 cucchiai di sale fino, 3 cucchiai di olio di mandorle, mezzo bicchiere di olio di cocco, 2 gocce di olio essenziale di lavanda e 1 cucchiaio di olio di vitamina. In questo caso, non dovete fare altro che mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola con un cucchiaio di legno. Travasate il composto dentro un barattolo di vetro sterilizzato e conservate questo scrub usandolo prima della doccia.

Potete anche usarlo come lozione per il corpo da utilizzare dopo la doccia. In questo caso, basterà massaggiare l’olio puro in piccole quantità sulla pelle ancora umida.

L’olio di cocco può essere utilizzato anche come crema viso. Anche se si presentano delle infiammazioni o delle irritazioni, questo olio ha delle proprietà antibatteriche che servono a far guarire la pelle in modo molto più rapido.

LEGGI ANCHE –>Migliori scrub corpo: come prepararli con rimedi naturali

Anche come struccante può dare tante soddisfazioni. Applicate lo struccante fai da te su una spugnetta riutilizzabile e inumidita. Così facendo, potrete rimuovere ogni traccia di trucco.

Potreste anche realizzare una lozione per le punte dei vostri capelli. In questo caso, dovrete prendere una o due gocce di olio di cocco e massaggiare le punte dei vostri capelli dopo la fase di asciugatura. Vedrete che, così facendo, potrete donare brillantezza ai vostri capelli, rendendoli meno secchi.

Per dare una nuova vitalità ai capelli potete anche usare l’olio di cocco a mo’ di lozione pre-shampoo. Usatelo su tutta la chioma dopo aver inumidito tutti i capelli. Avvolgete, poi, la testa con un asciugamano tiepido e lasciate agire per almeno un’oretta prima di passare al lavaggio.

Maschera per capelli prima dello shampoo

Avete mai pensato di creare una maschera per capelli da usare prima dello shampoo. In questo caso, mescolate tre cucchiaini di miele, due tuorli d’uovo e un cucchiaio di olio di cocco. Applicate, poi, la maschera sui capelli umidi e lasciate agire per mezz’ora circa prima dello shampoo.

Potete anche realizzare un trattamento pre-shampoo idratante, mescolando la polpa frullata di un avocado insieme a due cucchiai di acqua tiepida e due cucchiai di olio di cocco. Applicate il composto ottenuto sui capelli umidi e avvolgeteli con un asciugamano. Lasciate in posa per un’ora prima dello shampoo.

Realizzate un dentifricio naturale, mescolando bicarbonato e olio di cocco fino ad ottenere una crema densa.

Nel caso vogliate unghie più resistenti, spennellate un po’ di olio di cocco sulle unghie, indossate dei guantini in cotone e lasciate agire per tutta la notte.

