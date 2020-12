Alessandro Gassmann contro il GF Vip, l’affronto è senza precedenti

Alessandro Gassmann senza freni con le critiche verso la trasmissione di Alfonso Signorini. Il suo tweet è diretto

Alessandro Gassmann torna a far parlare di sé per via delle sue esternazioni social. L’attore non si censura e dice tutto quello che pensa anche sui nuovi mezzi di comunicazione. È già capitato altre volte che alcune sue frasi scatenassero polemiche anche su temi delicati e molto attuali come quello del vaccino.

Oggi però fa discutere quello che l’attore ha scritto in merito al Grande Fratello Vip, condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini. Gassmann non cita il reality di Canale 5 in modo diretto ma il riferimento alla trasmissione è esplicita. Inequivocabili le sue parole che se da un lato elogiano il lavoro di una bravissima presentatrice Rai, Antonella Clerici, dall’altro asfaltano il programma della concorrenza.

C’è da dire che Gassman di sicuro è molto legato a mamma Rai. Diverse, infatti, le fiction di cui è protagonista come I Bastardi di Pizzofalcone, di cui è molto attesa la terza serie, Una grande famiglia e Io ti cercherò tutte andate in onda su Rai 1.

Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Alessandro Gassmann contro il GF Vip, il tweet della polemica

#TheVoiceSenior è l’ennesima prova che è possibile fare televisione di intrattenimento popolare, senza dover necessariamente essere volgari, divertendo e battendo la concorrenza becera . @antoclerici 🎸🎻💥 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) December 5, 2020

“The Voice Senior è l’ennesima prova che è possibile fare televisione di intrattenimento popolare, senza dover necessariamente essere volgari, divertendo e battendo la concorrenza becera”. È questo che Alessandro Gassman ha scritto sul suo profilo Twitter. Messaggio stringato come impone il social ma molto molto chiaro.

L’affronto al Grande Fratello Vip, definito becero, è davvero palese. Un siluro diretto e senza precedenti. L’attore si riferisce anche agi ascolti televisivi che hanno decretato la trasmissione di Antonella Clerici vincitrice del venerdì sera. Ha sfiorato il 19% di share con più di 4 milioni di telespettatori che hanno scelto di rilassarsi con la musica.

Elogiando gli ascolti del programma Rai, Gassmann ha lanciato un attacco diretto alla concorrenza e al programma di Signorini.

C’è da dire che non è la prima volta che accade. Già nei mesi scorsi l’attore, durante la messa in onda della fiction Io ti cercherò aveva lanciato della frecciatine.

