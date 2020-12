Alessia Marcuzzi rivelazione choc a “Grazia”: “Li faccio con tutti…”

La conduttrice Mediaset, Alessia Marcuzzi ha rilasciato dichiarazioni “bomba” ai microfoni di “Gente”: “Mi accusano anche di questo…”

La splendida e simpatica conduttrice de “Le Iene”, Alessia Marcuzzi ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Gente”, svelando emozioni e preoccupazioni che affliggono spesso la sua quotidianità. Arrivata quasi alla soglia dei 50 anni, Alessia ha svelato le paure e le fragilità di una donna della sua età.

“Sentirsi in colpa di essere fortunata per me è diventata un’ossessione” – ha raccontato perchè dopo tanta “gavetta” ed esperienza in tv, dove cercano sempre di elevare al massimo la visibilità di una persona attraverso make-up e ritocchini è semplice finire sotto i riflettori della critica.

Nel complesso la bella Marcuzzi ha vissuto più bassi che alti nell’ultimo anno. E’ passata dall’essere “incriminata” dai paparazzi, per aver intrapreso “scappatoie” d’amore con Stefano De Martino, allora in crisi con Belen al contrarre il Covid-19. Fortunatamente ne è uscita alla grande, ma appare evidente che una forte sensazione di malessere, non l’abbia abbandonata

Alessia Marcuzzi, il contenuto dell’intervista

Dopo aver riscosso ampio successo professionale a “Le Iene”, la privacy familiare di Alessia recita tutt’altro copione. Negli ultimi tempi, vuoi un pò per il personaggio televisivo diverso dal “casalingo”, vuoi per l’essere stata tirata in ballo sul presunto flirt con De Martino, La Maruzzi resta spesso vittima di attacchi mediatici.

Tutto ciò viene rivelato in un’intervista a “Gente”, dove la conduttrice squarcia il velo dell’ipocrisia e della maschera che la obbligano ad indossare. L’aspetto fragile caratteriale dell’ex modella capitolina prevale spesso fuori dal contesto professionale, tanto da far quasi impressione, quando racconta che l’unica strada per uscirne è una seduta programmata dallo psicoterapeuta.

Il coinvolgimento dallo specialista del recupero interiore l’affascina e l’aiuta allo stesso tempo a tenere testa alle cattiverie degli haters. “All’inizio mi dilettavo a rispondere a tutti, perchè piace raccogliere il parere della gente ed essere cordiale con tutti”

Ma a questa età la Marcuzzi non regge più il confronto e alle accuse di alcuni “leoni” da tastiera prevale la fragilità d’animo: “Quanto ho scoperto cosa dicevano di me sono rimasta sbalordita”. E non poteva essere altrimenti per la conduttrice che si è “ammalata” di fronte a commenti del tipo “Vedi quella lì fa figli con tutti!”

Un vero e proprio choc per lei, che a quanto pare sia in netta ripresa. Chiunque voglia il suo bene non le augura altro che ritornare a sorridere a casa con la famiglia. Alla stessa maniera di come siamo abituati a vederla in tv, spensierata e sorridente

