Amelia Fiore, in costume è una visione celestiale. Lato A da infarto – FOTO

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne posta un sexy scatto al mare, anche se si vedono solo gli scogli. In costume è straordinaria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Chi è un seguace da anni di ‘Uomini e donne‘ certamente si ricorderà anche di Amelia Fiore, la sexy corteggiatrice di Marco Filippin. Non è stata la scelta del tronista ma su Instagram è comunque riuscita ad ottenere una grande visibilità raggiungendo con il suo profilo 624mila followers.

I suoi scatti sono sempre molto prorompenti e seduce i suoi followers con delle sexy pose in riva al mare in cui sfoggia il suo fisico bombastico.

Altri post molto amati dal pubblico sono quelli in biancheria intima dove Amelia è talmente provocante che i followers vanno in visibilio e la riempiono di like e commenti.

Tuttavia ogni vestito che indossa è un successo grazie alle sue forme straordinarie che ama mettere in risalto nei suoi outfit attillati.

Amelia Fiore al mare con il lato A in vista