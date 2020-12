Antonella Fiordelisi ha condiviso uno scatto in cui indossa un completino sexy e piccante ed è distesa sul letto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Antonella Fiordelisi🌸 (@antonellafiordelisi)

Antonella Fiordelisi è una donna bellissima e affascinante. La schermitrice e modella ama condividere scatti bollenti e provocanti in cui mette in mostra il suo fisico da urlo. Décolleté pazzesco, gambe favolose e fondoschiena marmoreo: in poche parole la 22enne non ha punti deboli.

La nativa di Salerno è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 1,1 milioni di follower. La classe 1998, poco fa, ha messo in rete uno scatto pazzesco in cui indossa un completino intimo estremamente sexy.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Shaila Gatta vola ancora più in alto: una mossa da vera atleta – FOTO

Antonella Fiordelisi, completino intimo: che fisico!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Antonella Fiordelisi🌸 (@antonellafiordelisi)

Antonella, nell’ultimo post condiviso su Instagram, è distesa sul letto e non indossa né maglie né pantaloni. La ragazza copre solo parte del suo fisico con uno slip striminzito e sopra un ricamato particolare. La sua posa è estremamente sensuale mentre la sua bellezza non è quantificabile. Anche le sue favolose gambe sono in primissimo piano e fanno sognare i fan.

Il post non è di certo passato inosservato e ha già catturato 23mila cuoricini in poco meno di un’oretta. Gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo. “Illegale”, “Ma dico io, la smettiamo di pubblicare questi scatti da rischio infarto?”, “Un incanto”, “Wow, stacco di coscia pazzesco”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Clizia Incorvaia, bellissima in bianco e nero come la città eterna – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Antonella Fiordelisi🌸 (@antonellafiordelisi)

La Fiordelisi, nel corso dell’estate, è stata decisamente inarrestabile. I suoi scatti spettacolari in costume hanno infuocato il mondo dei social network. In una delle foto la ragazza ha messo in mostra il suo didietro da capogiro, bloccando il web.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.