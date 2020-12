Aurora Ramazzotti come Diletta Leotta, nuda nella vasca – FOTO

Aurora Ramazzotti sembra Diletta Leotta: su Instagram ha postato una foto nuda nella vasca proprio come la giornalista qualche giorno fa

Aurora Ramazzotti è una ragazza divertente e autoironica, infatti non perde occasione di prendersi in giro su Instagram e condividere con i suoi fan tutta la sua semplicità. La ragazza è una delle influencer più seguite e in pochissimo tempo è riuscita a costruirsi una gran cerchia di persone che la supportano e la ammirano. Attiva sui social e nella vita, la giovane è sempre pronta a mettersi in gioco e a regalare al pubblico sempre belle emozioni con i suoi programmi e storie.

Aurora Ramazzotti VS Diletta Leotta: chi preferite?

Ormai i social sono diventati una seconda “casa” dove rifugiarsi in alcuni momenti della giornata, così molti soprattutto tra i vip non perdono occasione di postare foto o video della loro routine. C’è chi lo fa in modo divertente e simpatico e chi invece lo fa con sensualità e eleganza. Quasi alla stessa ora il web ha potuto notare che Aurora Ramazzotti e Diletta Leotta hanno messo delle foto mentre erano nella vasca da bagno. Un momento di relax per entrambe, ma a voi quale piace di più?

Da un lato troviamo la figlia di Michelle e Eros che si diverte a giocare con la schiuma come se fosse una bambina. Per Aurora tutto si può trasformare in divertimento e in un momento di svago e scherzo.

Dall’altra parte c’è la meravigliosa Diletta Leotta che posta una storia poco prima di andare a dormire in un momento di puro relax. Simpatia o sensualità? A voi chi piace di più?

