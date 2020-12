Aurora Ramazzotti “stuzzica” i fans: “Se vi faccio vedere una cosa non…”

Aurora Ramazzotti scherza con i follower di Instagram e mostra una sorpresa alquanto inaspettata: “Non vi scandalizzate”

La figlia di quella che per anni ha rappresentato la coppia per eccelenza del mondo dello spettacolo ha mostrato una sorpresa inaspettata. Parliamo di Aurora Ramazzotti, l’angelo divino, nato da Eros e Michelle Hunziker.

Con il passare del tempo è diventata una web influencer a tutto tondo, offrendo al pubblico in stato di grazia, la meravigliosa bellezza che la distingue frotemente dalle altre. In particolare Instagram rappresenta per Aurora il centro del mondo e della sua vita, tra condivisioni, battute e movimenti sensuali che tolgono il fiato.

La “principessa” di casa Ramazzotti dunque non ha dalla sua parte, solamente il nome “pesante” che si porta dietro le spalle. Attraverso frequenti video dirette ha mostrato tutto il talento di una sexy girl dalla notorietà spiccata, in particolar modo dall’alto di un numero impressionante di seguaci su Instagram: ben oltre 2 milioni

Aurora Ramazzotti, l’atmosfera diventa incandescente…

Quando Aurora Ramazzotti decide di sperimentare cose nuove non è mai solita operare da sola. La compagnia dei follower di Instagram gioca un ruolo fondamentale per la crescita spensierata e classica di una ragazzina che sta scoprendo il meglio della sua adolescenza.

Poche ore fa sul portale più cliccato di sempre, attraverso le stories si intravede il volto della giovanissima e bellissima influencer scartare carte da regalo di amici e brand per i quali ha già dato lustro ad un fascino a dir poco “illegale”.

Aurora ha deciso di condividere un esaltante quanto attraente momento in videocamera con i fans. Tra letterine di Natale, trucchi e oggettistica varia spunta una sorpresa che lascia tutti a bocca asciutta. Da “cilindro” dell’albero fuoriesce un oggetto “sex toy” che provoca un sorriso inevitabile.

Prima di mostrarlo in obiettivo “gioca” con lo stuzzicare la curiosità del pubblico: “Se ve lo faccio vedere, non vi scandalizzate…”. Al pronti via, la “stellina” di casa Ramazzotti rivela un “fallo” maschile di colore blu elettrico, ancora inscatolato. Ancora una volta Aurora ha dimostrato quel “pizzico” di piccantezza del suo da farsi, tipico di una ragazzina della sua età, in piena scoperta della sua intimità

