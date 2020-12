Barbara Palombelli è stata protagonista della chiacchierata che Francesco Rutelli ha avuto con Serena Bortone durante la trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’

Francesco Rutelli è andato ospite durante la trasmissione televisiva in onda su Rai Uno, ‘Oggi è un altro giorno’. Durante l’intervista l’ex vicepresidente del Consiglio ha parlato del rapporto con sua moglie Barbara Palombelli, con cui è sposato dal 1982. L’ex sindaco di Roma ha detto che all’inizio la storia d’amore sembrava essere un “fidanzamento occasionale” destinato a durare poco invece la loro unione si è dimostrata essere più forte che mai riuscendo a vincere la sfida del tempo. Alla domanda di Serena Bortone che gli ha chiesto di raccontare del primo bacio, Francesco Rutelli ha preferito tenere per sé quel dolce ricordo, sottolineando però che lui era il più timido della coppia. L’unico dettaglio curioso sull’inizio della loro storia che ha voluto raccontare riguarda un luogo in particolare che fu galeotto, ovvero “Via Palombella”: una coincidenza che evidentemente ha portato bene a entrambi.

Rutelli e il segreto del matrimonio felice con Barbara Palombelli

L’ex politico e Barbara Palombelli si sono sposati ben due volte: il primo sì è arrivato in maniera molto informale senza nemmeno il ricordo di una foto, sancito per rendere ufficiale la loro relazione. Il matrimonio venne suggellato da un viaggio di nozze on the road, dimenticandosi dell’auto e visitando a piedi alcuni dei luoghi più incantevoli al mondo. Il segreto di un’unione tanto lunga e felice è tutto nella capacità di condividere. Il loro amore è riuscito a diventare ancora più forte da quando Rutelli ha deciso di abbandonare la politica e di allontanarsi dagli impegni della vita pubblica.

Infatti mentre l’ex presidente del Consiglio si è dedicato alla vita privata, Barbara Palombelli prosegue la sua carriera di giornalista conducendo “Forum” e “Stasera Italia”, entrambi in onda su Rete Quattro.

