Beautiful, anticipazioni puntata 6 dicembre: Brooke alza le mani su Thomas

È un momento davvero critico per Thomas. Brooke lo ha cacciato di casa e Ridge, pur controvoglia, non si è opposto. Il ragazzo si è dunque dovuto traferire a casa dell’amico Vinny, rinunciando, almeno per il momento, alla custodia di Douglas. Mentre il padre e la matrigna erano distratti, il giovane Forrester si è infiltrato di nascosto nella camera del bambino, ma è stato sorpreso da suo padre che gli ha intimato di andarsene. Ridge ha il cuore a pezzi all’idea di cacciare Thomas, ma non può permettersi di compromettere il suo rapporto con Brooke, soprattutto dopo la notte trascorsa con Shauna. Certo, quella strana serata dovrebbe rimanere un segreto solo loro, ma le voci corrono piuttosto in fretta a Los Angeles. Non a caso, Vinny ha già scoperto tutto e sta per informare Thomas.

Beautiful, anticipazioni 6 dicembre: il messaggio di Vinny

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas e Brooke avranno un aspro confronto. La Logan gli intimerà di andarsene da casa sua, mentre il ragazzo le farà sapere che suo padre è dalla sua parte. Thomas arriverà addirittura a rinfacciare a Brooke il dolore che ha causato alla sua famiglia quando era piccolo, ma a questo punto la donna non riuscirà più a sopportare le sue parole e lo colpirà con uno schiaffo in pieno viso.

Nel frattempo a Thomas è arrivata una notifica inattesa. L’amico Vinny, che ha scoperto tutto della notte tra Ridge e Shauna dal barista Danny, vuole vederlo al più presto.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Shauna e Ridge si incontreranno nello studio dello stilista. Tra i due ci sarà molta tensione… non solo in senso negativo.

