Bella Poarch, esordisce la regina di TikTok: il video più influente del 2020

La TikToker tra le più influenti al mondo, Bella Poarch, riesce a conquistare milioni di follower con un solo video sul suo profilo.

La diciannovenne di origini filippine, Bella Poarch, ha conquistato in brevissimo tempo l’immenso popolo di TikTok. La bellissima reginetta del più popolare social network di tutti i tempi si avvia verso la sua ascesa. Il video del suo esordio a livello mondiale, e della sola durata di 10 secondi, è divenuto virale facendo crescere in modo esponenziale la sua popolarità. Una personalità dalle molteplici sfaccettature ed appassionata di video games, arte ed anime, Bella, vive nelle Hawuaii e per il momento confessa di avere un solo sogno nel cassetto.

Leggi anche —>>> Guendalina Tavassi: super posa sul letto e la promo imperdibile

Bella Poarch: la reginetta di TikTok dalle mille personalità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella Poarch (@bella.poarch)

Nel giro di pochissime settimane, l’americana Bella, è divenuta una vera celebrità. Nel breve video da lei pubblicato e dal titolo M to the B, la ragazza ha tentato di interpretare l’omonima canzone, utilizzando le fattezze del famoso rapper. Il video è divenuto immediatamente virale, soprattutto in Cina, dove si è aggiudicata il podio per le visualizzazioni avvenute soltanto durante quest’anno.

Attualmente il suo account TikTok conta la bellezza di quasi 50milioni di follower, ma sembra che sia soltanto un punto di partenza, data la facilità con cui continua ad accumulare seguaci e like da ogni parte del globo.

Potrebbe interessarti anche —>>> Jasmine Carrisi: inimitabile sex appeal, in ginocchio per gli applausi – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella Poarch (@bella.poarch)

Anche il suo account Instagram gode di una fama illustre. In uno dei suoi ultimi post, Bella, ha pubblicato uno scatto davvero suggestivo, in cui la didascalia riporta la seguente frase: “I felt like a space princess“, ovvero “mi sentivo come una principessa spaziale”. In effetti, la diciannovenne sembra provenire direttamente dal futuro, o da un altro universo, vista la sua magnetica originalità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.