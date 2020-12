Bianca Atzei con il pigiama sul pavimento è uno spettacolo – FOTO

Bianca Atzei ha pubblicato una foto favolosa in cui indossa un pigiamino davvero curioso e particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Bianca Atzei è sicuramente una delle cantanti più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La nativa di Milano è estremamente talentuosa e vanta diverse partecipazioni al Festival di Sanremo. La 33enne è seguitissima su Instagram: il suo account vanta 883mila follower. La classe 1987 sa come deliziare i suoi fan e ama condividere scatti della sua vita in cui mette in mostra il suo fascino.

La cantante, poco fa, ha condiviso una foto particolarmente bella sui social. I suoi contenuti non sono mai volgari. La milanese indossa un pigiamino molto curioso e piazza i suoi magnifici occhi in bella mostra.

Bianca Atzei con il pigiama: la cantante è favolosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Bianca, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è seduta sul pavimento e si trova vicino all’albero di Natale. La 33enne indossa un pigiamino molto particolare su cui sono raffigurati Tom e Jerry, protagonisti di uno dei cartoni animati più amati di sempre. La bellezza del suo viso non conosce limiti: i suoi occhi chiari fanno impazzire i fan, così come le sue labbra carnose.

“Ogni tanto è bello anche rimanere in pigiama a casa. E con questo mi sembra di tornare bimba”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già collezionato 7mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Sei stupenda anche in pigiama”, “Tu sei adorabile”, “Che bella, tutta natalizia”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

La Atzei, qualche giorno fa, ha postato una fotografia da infarto in cui indossava un vestitino estremamente sexy con gambe da urlo in bella mostra.

