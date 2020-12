Carlo e Camilla: uragano scatenato da The Crown 4. L’inevitabile decisione

Carlo e Camilla. Il principe di Galles e sua moglie sono stati ricoperti da una valanga di commenti poco gradevoli a seguito della messa in onda della serie tv

La serie tv The Crown ha spopolato in tutto il mondo. La produzione Netflix ripercorre la vita della regina Elisabetta II dal 1947 agli inizi del XXI secolo. La quarta stagione ha visto la luce il 15 novembre scorso. Gli anni presi in esame sono quelli che vanno dalla fine degli anni ’70 fino ai primi anni ’90.

La protagonista indiscussa, ossia la monarca inglese, questa volta è stata messa in ombra da altre due personalità femminili molto forti. Una è l’ex primo ministro Margaret Thatcher (interpretata da un’eccellente Gillian Anderson); l’altra è lady Diana, che ha il volto dell’attrice Emma Corrin.

Carlo e Camilla. I sudditi non dimentiano e non perdonano

Proprio l’ingresso in scena della compianta principessa del popolo ha ravvivato una ferita che, dopo più di 20 anni, non si è ancora rimarginata. Il fascino, il carisma, l’eleganza di Diana sono ardenti più che mai per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di vivere, anche indirettamente, le tappe della sua esistenza così breve ma anche così densa di significato.

Tramite la finzione scenica di The Crown, abbiamo potuto rivedere un pezzo di storia che, se a volte era necessariamente romanzata, dall’altro canto corrisponde a verità. Il primo incontro con il principe Carlo, le difficoltà matrimoniali, l’ostilità di etichette di una famiglia a cui ha aderito nell’incoscienza dell’età giovanile con la promessa di una favola, la nascita dei figli e soprattutto lo spettro sempre presente di lei: Camilla (all’epoca mrs. Parker Bowles). Tutto messo su schermo. Non mancano anche i sentimenti d’empatia nei confronti del principe Carlo, anche lui sottomesso ad una situazione non voluta ed obbligato a rinunciare all’amore della sua vita.

Il resto è storia. La principessa Diana è scomparsa nel 1997 in seguito ad un incidente stradale a Parigi. Carlo e Camilla sono convolati a nozze nel 2005. I sudditi e il pubblico però non perdonano e non dimenticano.

A seguito della messa in onda di The Crown 4, l’account Twitter di Clarence House, la residenza del Principe Carlo e di Camilla Shand, è stato preso d’assalto da commenti spiacevoli e di attacco, con parole veramente pesanti e riprovevoli. La decisione è stata inevitabile: la possibilità di commentare i post è interdetta a chiunque. Possono scrivere solo coloro che vengono seguiti dall’account o che sono menzionati nei tweet.

I commenti su Instagram sono tuttavia ancora attivi.

