Caterina Balivo super hot, minigonna all’inguine e gambe assurde -FOTO

Caterina Balivo si dà alla pazza gioia su Instagram. Le sue foto sono fenomenali e il web impazzisce per lei ecco perché è molto seguita

Caterina Balivo ormai si dedica completamente ai social e da quando ha lasciato la televisione non perde occasione per pubblicare foto e video su Instagram. Il pubblico italiano sembra proprio non aver accettato la sua decisione e non vede l’ora di vederla in tv, alla guida dei programmi pomeridiani. La conduttrice dal canto suo sembra non avere la minima intenzione di tornare. Per quest’anno non se ne parla, poi chissà se le cose cambieranno in corso d’opera. Solare, sorridente, bella…ai telespettatori manca la loro presentatrice del cuore. Caterina intanto si gode il relax, il tempo libero che tanto ha desiderato.

Caterina Balivo: foto tra cultura e sensualità

Molto attiva sui social, soprattutto in questo ultimo periodo, la Balivo è seguita da quasi 1 milione e mezzo di follower che tifano per lei. Così con un seguito del genere ha deciso di postare foto e video che mostrano tutta la sua bellezza e la sua quotidianità. Il suo ultimo post è un insieme di sensualità, eleganza e cultura. Curiosi? Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Addio a capelli lisci, ormai il riccio fa parte di lei. Un vestito nere strepitoso con uno scollo esagerato ma non troppo in contrasto con i libri che tiene in mano, simbolo di cultura e sapere. Semplicità e unicità e tutto il resto scompare. Il pubblico per il momento si accontenta di vederla così…mica male!

