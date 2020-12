Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi sabato 5 dicembre, ha comunicato il bollettino dell’epidemia da Coronavirus in Italia

I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia sono stati diffusi tramite tabella sanitaria dal Ministero della Salute. Oggi, stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è salito a 1.709.991 con un incremento di 21.052 casi. Aumentano i soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 754.169 (+3.533). Diminuiscono invece i ricoveri in terapia intensiva (-50) che ad oggi contano 3.517 pazienti. Il numero dei guariti è giunto a 896.308 con un incremento di 23.923 unità. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi con 662 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 59.514.

Bollettino Ministero della Salute: i numeri del Coronavirus in Italia nella giornata di venerdì 4 dicembre

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha reso noti i numeri sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi è salito a 1.688.939 con un incremento di 24.099 casi. Di questi 757.702 sono gli attualmente positivi, ossia 2.280 in meno rispetto a giovedì. Il numero dei pazienti in terapia intensiva invece è pari 3.567 (-30), mentre quello dei guariti è salito a 872.385 (+25.576). Infine, nel bollettino, si evince che i decessi hanno subito un incremento di 814 morti portando il bilancio a 58.852.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Muore neonata in ospedale: la madre non avrebbe chiesto aiuto per paura del Covid

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Coronavirus di giovedì 3 dicembre

Come di consueto il Ministero della Salute nella giornata di giovedì ha riportato i dati sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Salito il numero dei casi di contagio nel nostro Paese per un totale di 1.664.829. Di questi attualmente positivi erano 759.982.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Cinque poliziotti aggrediti durante i controlli anti-Covid: agenti in pronto soccorso

Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive: 3.597 in totale. Il numero dei guariti era giunto a 846.809. Infine cresceva ancora il bilancio dei decessi per un totale di 58.038 vittime.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.