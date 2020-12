Crema contorno occhi: ricette da realizzare con ingredienti naturali!

La zona del contorno occhi è senza dubbio una delle più delicate. È quasi sempre soggetta ai segni del tempo, allo smog, alla stanchezza e agli agenti atmosferici. A peggiorare la situazione anche lo stress e l’alimentazione sbagliata che non fa altro che provocare occhiaie, borse e sguardo spento.

Proprio per questo, trattamenti di bellezza mirati e una cura adeguata possono far sì che il nostro contorno occhi appaia più luminoso e riposato. Non serve spendere necessariamente un occhio della testa per risolvere il problema. Per realizzare una crema contorno occhi fai da te servono pochi ingredienti.

Potrete preparare una maschera all’aloe vera, fiori di camomilla e tè. Si tratta di un vero e proprio toccasana per trattare la pelle delicata. È ideale per rimuovere gonfiore e borse.

Per prepararla, fate scaldare tre cucchiai di gel di aloe vera che ha un potere rinfrescante e rigenerante. Prendete, poi, un vasetto di vetro e metteteci dentro dei fiori di camomilla, aggiungendo anche l’aloe che è stata scaldata in precedenza.

Chiudete il coperchio, per poi agitare per far mischiare bene tutto il contenuto. Il liquido ottenuto dovrete versarlo in un altro recipiente. Prendete due dischetti di cotone e imbeveteli, per poi applicarli sugli occhi chiusi per almeno 5 minuti. Sostituire i dischetti con due bustine di tè da frigo.

La camomilla come rimedio contro il gonfiore

Anche la camomilla rappresenta un buon rimedio contro il gonfiore. La cosa migliore è applicare due dischetti imbevuti direttamente sopra gli occhi. In questo modo, verrà fuori un trattamento molto efficace, soprattutto se la camomilla si lascia raffreddare. Questo perché il freddo, se unito alle proprietà decongestionanti e lenitive della camomilla, può far restringere i capillari.

Per realizzare questa maschera alla camomilla dovete mettere a bollire dentro ad un pentolino l’acqua insieme a 2 bustine di camomilla. Lasciate in infusione per 5 minuti e, poi, aggiungete delle gocce di olio di mandorle sul contorno occhi. Fatela raffreddare e mettetele sulle palpebre per 10-15 minuti.

Potete anche preparare una maschera fai da te idratante al miele e allo yogurt. Un rimedio molto efficace contro le occhiaie e capace di nutrire la pelle rendendola elastica e morbida. Unite al composto eventualmente anche l’olio di mandorle dolci poiché idrata in profondità la pelle. Lo yogurt, invece, è fondamentale per far venire fuori un composto dalla consistenza cremosa.

Per realizzarla, dovete unite un cucchiaino di yogurt e 2 cucchiai di miele. Una volta ottenuto il composto, aggiungete 2 o 3 gocce di mandorle dolci e lasciate in posa per 20 minuti, per poi risciacquare con acqua tiepida.

Crema contorno occhi: come fare una maschera al cetriolo

Infine, potete realizzare una maschera al cetriolo che ha un’efficacia garantita. Ha dei benefici rinfrescanti e astringenti, oltre ad essere molto efficace nel combattere le rughe e i segni del tempo. Usate il cetriolo freddo da frigorifero, in modo da aumentare la sua capacità di stimolare la circolazione sanguigna.

Usate due fette spesse di cetriolo e distribuitele sul contorno occhi. Lasciate in posa per 15 minuti. Fate questa procedura in modo costante, per avere dei risultati soddisfacenti.

