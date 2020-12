Elena Santarelli, la FOTO in pigiama manda in estasi il web

Elena Santarelli, bellissima col suo pigiama, lancia un messaggio sul vero significato del dono. I follower rimangono colpiti.

Elena Santarelli piace tantissimo, non solo per la sua bellezza ma per la sua intelligenza, per il suo essere schietta e per avere un animo gentile che va oltre l’aspetto fisico. Quest’ultima foto ne è un esempio: Elena infatti è seduta a terra, indossa un pigiama – di un noto brand – con tanto di busta a fianco. Il pigiama è davvero delizioso: sulle note del blu impreziosito dalle stelline bianche. Anche i bordi del pigiama sono in bianco, utile per creare un bell’effetto, un contrasto interessante. Accanto a lei, oltre la busta, un Babbo Natale mini e un pacco regalo luminoso, sulle tonalità del dorato. Elena Santarelli ha un sorriso super contagioso, è semplicemente magnifica.

Elena Santarelli sul marito: “Ogni tanto concede…”

Ogni tanto concede una foto, questo è quanto dichiarato dalla Santarelli riferendosi al marito, Bernardo Corradi. Sposati dal 2014, la coppia ha due bellissimi bambini, Giacomo Corradi e Greta Lucia. La loro è una relazione solida e poco esposta ai media ecco perché Elena Santarelli ha scritto quella didascalia. I follower li amano, infatti i commenti di affetto verso la coppia sono tantissimi: Complimenti… belli fuori, ma soprattutto Belle persone dentro, complimenti per quello che fai con l’associazione Elena, ti stimo. Elena Santarelli è infatti attivista nella Fondazione Heal, che opera nel campo della ricerca neuro-oncologico pediatrico, un tema che – come è tristemente noto – sta a cuore alla conduttrice televisiva per i problemi vissuti sulla propria pelle con il figlio. Un periodo negativo che la coppia è riuscita a superare sempre insieme.

Il Pandoro Solidale della Fondazione Heal utile per la ricerca è sold out, un incredibile successo…un traguardo raggiunto grazie anche alla Santarelli.

