Elenoire Casalegno: Bionda, mora, o rossa? – FOTO

Elenoire Casalegno sui social si rivolge ai fan chiedendo “Bionda, mora, o rossa?”. I followers si scatenano nei commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Conduttrice televisiva, attrice ed ex modella. Elenoire Casalegno, 44 anni di Savona, è molto amata dal pubblico italiano e seguitissima sui social. Ogni giorno pubblica scatti bellissimi apprezzati e commentati dai suoi 810 mila follower.

Poche ore fa la Casalegno ha pubblicato un post in cui mostra la chioma bionda. “Bionda, mora, o rossa?”, questo il commento della conduttrice al post .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)



Il post pubblicato dall’ex modella in cui domanda ai suoi fan “Bionda, mora, o rossa?” ha scatenato una marea di commenti. Per ora la risposta che sembra prevalere è bionda.

Tantissimi i commenti di apprezzamento per la sua bellezza e simpatia. Nei suoi scatti la Casalegno si mostra sempre sorridente condividendo momenti del quotidiano e della sua vita professionale.

Una vita dai tanti successi. Tra tv e cinema, la sua carriera è esordita quando aveva solo 18 anni partecipando al programma di modelle Look of the year. Qui venne notata e scelta per la conduzione del programma musicale Jammin, su Itala1. Da lì è partito il suo percorso prima come modella poi come conduttrice. Anche se ha rivelato più volte che da ragazzina sognava di fare il magistrato.

Segno zodiacale gemelli, alta 1,80, Elenoire è una donna molto determinata. Molto amata dai fan, la sua capigliatura è sempre apprezzata. Nella maggior parte degli scatti la conduttrice è bionda, ma chissà come starebbe rossa o bruna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

