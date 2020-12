Eleonora Pedron, scatto piccante davanti l’albero di Natale. Alte temperature – FOTO

Eleonora Pedron più radiosa che mai: il suo scatto davanti l’albero di Natale è davvero piccante, la temperatura di alza.

E’ subito estate con Eleonora Pedron! La Miss sa bene come far alzare le temperature corporee. Il suo ultimo scatto ne è una prova: certamente una foto a tema natalizio seppur in maniera alquanto atipica. La Miss è seduta a terra, indossa un maglione festoso, pesante con bottoni centrali, sulle tonalità del grigio, bianco e marrone. I capelli sono sciolti, il viso è truccato – spiccano le labbra magenta – e lo sguardo ammaliante fa impazzire chi la guarda. Inoltre, la bellissima Eleonora è a gambe scoperte: in un primo momento potrebbe sembrare in slip, ma basta poco per rendersi conto che la Pedron indossi degli shorts morbidi neri. Certamente ci vuole coraggio per indossare a dicembre dei pantaloncini e stare a terra, ma è altrettanto certo che questo sia assolutamente un bel vedere. Delle gambe toniche, perfette.

Eleonora Pedron svela il segreto della seduzione

Qualche giorno fa, l’ex reginetta di bellezza ha postato una foto dove il tema dominante è il rosso: labbra rosse, maglione rosso che fanno spiccare ancor di più gli occhi azzurri della miss. C’è un motivo sulla scelta di questo colore, lo suggerisce la stessa Pedron nella didascalia: Mia nonna Bertilla diceva che il rosso dà una marcia in più!

E le nonne non ne sbagliano una!!😉❤️. Non manca il tag a Fabio Troiano, l’attore con la quale la Pedron ha iniziato una relazione. I due sembrano molto innamorati. Che sia stato così che l’ex Miss Italia abbia conquistato il cuore dell’attore?

A proposito di rosso, la risposta di Elena Barolo – l’ex velina di Striscia la Notizia – è la chiosa perfetta: E poi su noi bionde, il rosso spacca!!!

