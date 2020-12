Elodie parla della sua relazione con Marracash: “Lui è aria e io sono terra”

In una recente intervista Elodie ha parlato del suo compagno, il rapper Marracash, e del loro rapporto: le sue parole

È stata decretata l’artista donna più ascoltata su Spotify in questo 2020, un anno che ha consacrato un successo già avviato da diverso tempo. Elodie ha ancora una volta conquistato la stagione estiva con la sua “Guaranà” e con “Ciclone“, brano di Takagi & Ketra. È tornata al Festival di Sanremo con “Andromeda” e anche quest’ultimo pezzo continua a macinare stream e passaggi in radio. La sua maturazione artista è sotto gli occhi di tutti e ha voluto dimostrarlo con il suo ultimo progetto “This is Elodie” con la quale si è sentita rappresentata in pieno, forse per la prima volta. La semplicità e l’umiltà con la quale si presenta al pubblico sono alcuni dei tratti caratteristici della sua personalità che vengono apprezzati maggiormente.

Elodie parla del suo rapporto con il compagno, il rapper Marracash

Lo scorso anno Elodie ha avuto modo di collaborare per il brano “Margarita” con il rapper Marracash e tra i due è scattata la scintilla. Fanno coppia fissa da allora e sebbene siano due personaggi di spicco riescono piuttosto bene a viversi in serenità la loro vita privata lontana dai riflettori. Li riesce bene anche sfilare sul red carpet del Festival di Venezia e conquistarsi il titolo di una delle coppie più apprezzate. Bilanciano così lavoro e amore in un rapporto fatto di diversità ma anche di numerosi punti in comune. Proprio come racconta nell’intervista rilasciata a Io Donna.

“Siamo estremamente diversi ma con similitudini profonde, come i posti dove siamo nati e cresciuti. Per il resto, lui è aria e io sono terra, lui è un artista e lavora di creatività, io sono più attaccata al dovere“, dichiara. Una relazione differente rispetto alle precedenti, tanto da ammettere quanto dolore potrebbe provare se dovesse finire. “Starei malissimo, sono molto innamorata e questa cosa oggi mi piace“.

Marracash, nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo, e il suo amore l’hanno aiutata a migliorare alcuni aspetti di sé. “Ha aumentato la mia aspirazione a essere migliore perché sia orgoglioso di me. L’amore aiuta, non c’è niente da fare: ti rende più leggero, più bello“, ammette.

Poi una rivelazione finale, un aspetto della sua persona sconosciuto al pubblico: “Sono una geisha, realizzo le cose prima che mi vengano chieste. Starei continuamente lì a prendermi cura di lui e questa è una novità assoluta per me“.

