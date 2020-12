Eva Henger non conosce limiti e continua a postare scatti da capogiro su Instagram. La stella ungherese, questa sera, ha anche rilasciato un messaggio che fa riflettere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva Henger non smette di incantare sui social network. La stella ungherese è particolarmente attiva su Instagram. Ogni sera l’ex attrice posta contenuti piccanti e bollenti e li accompagna con frasi profonde ed emozionanti. Questa sera, tuttavia, la nativa di Gyor ha scritto un messaggio che pare essere “dedicato” a qualcuno.

La Henger ha condiviso in primis una foto in cui indossa un intimo estremo con curve da urlo in bella mostra. Nella didascalia, invece, c’è un messaggio alquanto criptico. Il post, in ogni modo, ha già conquistato 3mila cuoricini in pochissimi minuti.

Eva Henger, intimo estremo e messaggio criptico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, nell’ultimo scatto condiviso sui social, indossa slip e reggiseno striminzito che mette in risalto il suo magnifico décolleté. L’ex star dei film a luci rosse assume una posizione estremamente sexy e poggia con delicatezza le braccia dietro alla testa. La sensualità dell’ungherese non è quantificabile.

I fan, nonostante l’attenzione rivolta al suo fisico e alle sue curve, hanno notato anche lo strano messaggio. “Comportati sempre in modo da aumentare le possibilità di scelta“, ha scritto Eva nella didascalia. Non è un segreto che tra la Henger e sua figlia Mercedesz non esiste rapporto. Le due continuano ad attaccarsi velatamente e non, attraverso interviste o post misteriosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

La 48enne, qualche giorno fa, ha mandato il web in tilt pubblicando uno scatto da paura in cui indossava un perizoma favoloso con didietro in bella mostra.

