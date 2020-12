Federica Panicucci, mano nella mano in minigonna con il suo lui, fisico da ventenne – VIDEO

Federica Panicucci dopo essere stata messa da parte per lo show Mediaset di Capodanno, posta un video in cui augura la fine dell’emergenza

La bella conduttrice Mediaset di “Mattino Cinque” Federica Panicucci solo qualche giorno fa ha ricevuto conferma ufficiale proprio dalla casa madre che il giorno di Capodanno non sarà ala guida di “Capodanno in musica”, lo show che avrebbe traghettato metaforicamente gli italiani verso il 2021. Mediaset invece ha fatto sapere che al suon posto sarà trasmesso il Grande Fratello Vip, che ha visto slittare la sua fine all’8 febbraio prossimo e che così facendo allieterà le nostre feste costretti a casa per il lockdown natalizio.

Alfonso Signorini sostituirà quindi Federica Panicucci, e pare che il GF Vip andrà in onda praticamente subito dopo il termine del classico messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sulle reti Rai invece sarà trasmesso sempre il programma di Amadeus, “L’Anno che verrà”, da sempre record di ascolti in quella serata.

Federica Panicucci, bella con il suo Marco per una cena romantica