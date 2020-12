Un trafficante di droga ha simulato la propria morte ritraendosi in foto raccapriccianti che illustrano il falso decesso.

Un uomo, il cui nome originale è Aslim C., ha simulato la propria morte scattando delle foto in cui è raffigurato il suo decesso. Gli scatti sono agghiaccianti: il cadavere dell’uomo è lacerato e sanguinante a causa di brutali torture sul suo corpo da parte dei nemici. Immagini del tutto illusorie. Il macabro tentativo di Gabriel C, fintosi morto per schivare il carcere, è fallito. Il noto trafficante di droga era già stato precedentemente arrestato in Belgio per quattro anni con una multa di circa 16.193 sterline perché colto in flagranza nella raccolta di oltre 113 kg di cocaina al porto di Anversa: correva l’anno 2016. Eppure, non è la prima volta che Gabriel tenta di ingannare le autorità. L’impostore aveva già simulato la morte per annegamento in un lago in Gambia, nell’Africa occidentale.

LA SIMULAZIONE DELLA MORTE PER TORTURA

Il malvivente, conosciuto anche con lo pseudonimo di “Lange Vingers” (Sponge Fingers), è stato dichiarato scomparso nel 2019, anno in cui Gabriel rubò un carico di droga da mafiosi albanesi. I suoi nemici, durante la sua ricerca, attaccarono le abitazioni dei suoi parenti con AK-47 e granate a mano. Suo cognato è stato aggredito all’interno del suo negozio di elettronica a Borgerhout, sempre Anversa; mentre il suo vecchio indirizzo a Wommelgem, così come la casa dei suoi genitori, sono stati attaccati dalle granate. Quest’anno l’uomo ha ritentato la simulazione del proprio decesso rilasciando una foto poco convincente. L’ingannevole immagine mette in scena il suo corpo, martoriato a cause di brutali torture. Nella foto l’uomo è in un lago di sangue, legato a una sedia e riporta inciso sul petto la parola “thief” (ladro), anch’essa ricoperta di sangue e lacerazioni.

Secondo quanto riporta il De Standaard, le foto sono reali, ma le ferite sul suo corpo, sono state giudicate false da quattro medici. Le lacerazioni sono probabilmente opera di un truccatore professionista.

