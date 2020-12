Francesca Del Taglia, “Sarà più bello di prima”: la FOTO con la famiglia è un incanto

L’influencer Francesca Del Taglia ha condiviso una foto con la sua famiglia, scatta la malinconia per queste feste chiusi in casa

Francesca Del Taglia, influencer e mamma a tempo pieno, è conosciuta come ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” nel 2012 dove conobbe Eugenio Colombo che sarebbe diventato il padre dei suoi figli Brando e Zeno. Il suo profilo Instagram vanta 1 milione di follower in constante crescita, seguitissima ogni giorno per la vivacità e allegria che riesce a trasmettere ogni giorno alle persone che la seguono.

Lei con il marito qualche anno fa ha aperto un negozio di abbigliamento molto apprezzato per lo stile giovane e metropolitano, ma sono frequenti le collaborazioni che ha con diversi brand dell’agroalimentare e della cosmesi. È saltato all’occhio la sua trasformazione fisica dopo la nascita dei suoi die figli e Fitvia l’ha voluta come testimonial dei suoi prodotti che lei quasi tutti i giorni promuove con grande piacere.

La troviamo infatti spesso intenta a preparare frullati proteici e tisane drenanti, nel suo profilo spiega sempre passo passo come lei stessa ha inserito nella sua routine i vari prodotti e come è possibile adottare uno stile di vita salutare con poche semplici regole.

Francesca Del Taglia, la foto ricordo con la famiglia in montagna è davvero commovente

Francesca non solo promuove Fitvia ma nell’ultimo periodo si è anche data alla condivisione di ricette gustose e di facile realizzazione con i suoi fan. Nell’ultimo video ci insegna come preparare un budino proteico velocissimo con soli tre ingredienti – 100 albume, 40 yogurt greco magro, 50 farina avena – utilizzando il microonde che tutti noi abbiamo in casa.

Non solo influencer ma anche mamma di due bambini che ama alla follia e che riempiono le sue giornate soprattutto ora che siamo tutti chiusi in casa. Francesca Del Taglia ci ha fatto commuovere con uno scatto di qualche tempo fa quando ancora con la sua famiglia riusciva a trascorrere qualche momento di allegra spensieratezza: sono tutti e quattro in montagna, un laghetto alle loro spalle, e grandi sorrisi nei loro volti.

“Torneremo liberi e sarà più bello di prima” scrive lei a corredo dello scatto. Qualche fan esprime dubbio e sconforto su questa possibilità, il Covid sta stremando tutti e non sappiamo quando sarà possibile tornare alla serenità che abbiamo lasciato.

