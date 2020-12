Gerry Scotti rivela: “Sì, lei è come una sorella” e si commuove

Il conduttore Mediaset Gerry Scotti ospite a Verissimo ha raccontato la sua terribile esperienza con il Covid, la Toffanin è commossa

Oggi pomeriggio come ogni sabato è andato in onda il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin, e tra i vari ospiti in studio anche Gerry Scotti che ha raccontato la terribile esperienza con il Covid-19 che l’ha colpito qualche settimana fa.

Lo abbiamo trovato ancora molto provato dall’esperienza vissuta ma ha voluto aprirsi al pubblico su ciò che ha passato: “Sono rimasto attonito dai messaggi di affetto delle persone del mondo dello spettacolo, anche di quelle che non conosco. Ora riesco a parlarne con serenità. So esattamente cosa mi è accaduto. Il 26 ottobre durante un controllo per lavoro, sono risultato positivo. Pensavo di cavarmela a casa come tanti amici e conoscenti. Invece il mio status di malessere è andato avanti per una settimana”.

“Il più sano ero io – ha continuato Gerry – altri caschi, intubazioni, macchine per la respirazione. Lì o le forze ti abbandonano del tutto e resti inerme o cerchi di reagire. E il saper reagire, come in altre malattie, è una componente della guarigione. Io li chiamo ragazzi perché erano tutti giovani, gli infermieri e il personale dell’ospedale andava dai 20 ai 30. È stato bello farsi curare e rincuorare da gente così giovane e così in gamba”.

Gerry Scotti, le parole più commoventi per Maria De Filippi

Silvia Toffanin domanda se ha dovuto portare il casco e Scotti conferma la cosa, forse la più straziante dal punto di vista psicologico durante il periodo di ricovero. Il conduttore continua a spiegare a Silvia che è visibilmente commossa e attonita mentre ascolta le sue parole, che il recupero è lungo: “Dopo è lunga, prima di ritrovare le forze, tornare a camminare, respirare normalmente è lunga, lunga anche da guarito. Carlo Conti, Iva e io eravamo ricoverati nello stesso periodo e ci mandavamo i messaggi sulla terapia”.

“Se si prega? Se credi è un buon momento per pregare. Quando ti rendi conto che le tue condizioni sono preoccupanti, ma non critiche, ti viene più di pregare per gli altri che per te stesso”. Ha spiegato anche che è stato difficile poi non poter abbracciare nessuno per alcune settimane.

La conduttrice di Verissimo ha reso un grazie speciale al suo ospite prima con un toccante videomessaggio di Carlo Conti: “Con la malattia ho capito che tante cose belle di Carlo Conti sono vere, sono felice di avere un amico in più”.

Ma Gerry non si è risparmiato neppure per Maria De Filippi che gli è stata sempre vicina in quel momento: “Poche parole al momento giusto. Mi è stata molto vicina in quei giorni d’ospedale, è stata come una sorella. mi mandava il messaggio giusto al momento giusto, la ringrazio“.

