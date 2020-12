GF Vip, esplode la lite nella notte dopo la puntata: la casa si divide. Adua Del Vesco non ha proprio digerito la nomination di Stefania Orlando

Adua Del Vesco e Stefania Orlando sono di nuovo ai ferri corti. Tutto è successo dopo che Stefania ha rivelato ad Adua di avere ancora dei dubbi sulla sua storia con Massimiliano Morra e su quella famosa notte in cui si confidò con Matilde e Dayane, facendogli una sorta di outing. Sono trascorse settimane ma a Stefania questa cosa non è andata giù, l’ha fatta presente ad Adua e l’ha nominata ieri sera in puntata. E Adua si è molto arrabbiata per questo.

GF Vip, Adua Del Vesco contro Stefania Orlando: “Stai sempre in mezzo a cose che non ti riguardano”

Dopo la puntata, le due hanno litigato furiosamente in veranda, urlandosi contro tutto quello che pensano l’una dell’altra. “Tu stai sempre in mezzo” le ha detto Rosalinda, per poi aggiungere: “Ringrazio Dio che siamo due persone diverse“. Stefania ha sbottato: “E ringrazia!”. Poi ha aggiunto che sono in un programma e sono liberi di avere dubbi su altri concorrenti, che non pensa di averla insultata, non ha detto niente di grave, ha solo espresso dei dubbi.

Giulia Salemi, che è la compagna di letto di Stefania Orlando, le ha detto di dare ragione ad Adua che ha tanto sofferto per questa storia. “Anche i reati dopo 5 anni vanno in prescrizione” le ha fatto presente Stefania.